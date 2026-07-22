Haberler

Çin: Sıfır Gümrük Vergisi Uygulamasını 63 Ülkeyi Kapsayacak Şekilde Genişlettik

Çin: Sıfır Gümrük Vergisi Uygulamasını 63 Ülkeyi Kapsayacak Şekilde Genişlettik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, 63 ülkeye sıfır gümrük politikası uygulandığını ve 2026-2030 döneminde pazar çeşitliliğinin artırılacağını açıkladı. Ayrıca Afrika ile ticarette yılın ilk yarısında yüzde 19,6 artış kaydedildi.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, yüksek standartlı dışa açılım politikasını daha da genişletme çalışmaları kapsamında bugüne kadar 63 ülkeye sıfır gümrük politikası uygulandığını söyledi.

Sun çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, gümrük idaresinin 2026-2030 döneminde pazar çeşitliliğini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Çin mayıs ayında diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinin tamamından yapılan ithalata yönelik genişletilmiş sıfır gümrük vergisi uygulamasını hayata geçirdi.

Sun, bu süreci kolaylaştırmak amacıyla idarenin risk odaklı gümrük yönetimi, entegre pazar erişim prosedürleri ve tarım ve gıda ürünlerine yönelik yeşil kanal uygulaması gibi tedbirler aldığını aktardı. Bu adımların etkisiyle yılın ilk yarısında Çin'in Afrika ile ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artış gösterdi.

Sun, gümrük idaresinin önümüzdeki dönemde dışa açılım tedbirleri ve yüksek standartlı ticaret anlaşmalarının uygulanmasını sürdüreceğini, gümrük prosedürleri, karantina ve menşe kuralları alanındaki uyum çalışmalarını artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Türkiye'yi sarsan görüntü! 84 yaşındaki kadını böyle götürdüler
Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi