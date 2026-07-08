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Çin, 2030'a Kadar Yıllık 190 Milyon Yabancı Turist Ağırlamayı Hedefliyor

Çin, 2030'a Kadar Yıllık 190 Milyon Yabancı Turist Ağırlamayı Hedefliyor
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Çin, tüketimi artırmak ve uluslararası etkileşimi derinleştirmek amacıyla yabancı ziyaretçileri çekme çabalarını yoğunlaştırıyor. Yeni açıklanan beş yıllık turizm kalkınma planına göre Çin, 2030 yılına kadar yıllık 190 milyon yabancı turisti ağırlamayı ve 150 milyar ABD dolarının üzerinde turizm geliri elde etmeyi hedefliyor. Plan; vizesiz girişin genişletilmesi, ulaşım bağlantılarının artırılması, ödeme ve konaklama kolaylıkları ile yapay zeka destekli çeviri hizmetlerini içeriyor.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin, tüketimi artırmak ve uluslararası etkileşimi derinleştirmek amacıyla yabancı ziyaretçileri çekme çabalarını yoğunlaştırıyor. Yeni açıklanan beş yıllık turizm kalkınma planına göre Çin, 2030 yılına kadar yıllık 190 milyon yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.

Devlet Konseyi tarafından onaylanan plan, 2030 yılına kadar yıllık 150 milyar ABD dolarının üzerinde turizm geliri elde edilmesinin yanı sıra Çin turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasını ve sektörün küresel ölçekte daha güçlü bir varlık göstermesini öngörüyor.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Çin, yabancı ziyaretçilerin ülkedeki seyahatleri boyunca faydalandıkları hizmetleri daha da kolaylaştıracak.

Plan, vizesiz giriş programının genişletilmesini, uluslararası hava ve demiryolu bağlantılarının artırılmasını, ödeme, ulaşım, iletişim ve konaklama süreçlerinde kolaylık sağlanmasını ve vergi iadesi prosedürlerinin optimize edilmesini içeriyor. Ayrıca, yabancı dil bilen tur rehberlerine yönelik eğitimlerin iyileştirilmesi ve yapay zeka destekli çeviri cihazlarının yaygınlaştırılmasıyla çok dilli ziyaretçi hizmetlerinin de geliştirilmesini öngörüyor.

Plan ayrıca, uluslararası tüketim merkezleri ve ülkeye giriş yapılan başlıca kentler ekseninde, ülke çapında bir yabancı turist ağı oluşturulmasını ve yurt dışından gelen ziyaretçilere uygun alışveriş imkanlarının geliştirilmesini hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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