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Çin, 2030'a Kadar Küresel Rekabet Gücüne Sahip Eğitim Sistemi Oluşturmayı Hedefliyor

Çin, 2030'a Kadar Küresel Rekabet Gücüne Sahip Eğitim Sistemi Oluşturmayı Hedefliyor
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Çin Devlet Konseyi, 15. Beş Yıllık Plan döneminde eğitim sektörünün gelişimi için genel çerçeve planını yayımladı. Plan, 2030'a kadar yüksek kaliteli eğitim sistemi, yaşam boyu öğrenme toplumu ve küresel rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor. 23 temel görev arasında ahlaki gelişim, öğretmen kadrosu ve dijital dönüşüm yer alıyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde eğitim sektörünün gelişimine ilişkin genel çerçeve planını yayımladı. Planda, ülkenin modernleşme sürecini destekleyecek güçlü ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim sistemi inşa edilmesi hedefi vurgulandı.

Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan plana göre, ilgili düzenlemeler eğitim hizmetlerinin okul çağındaki nüfusun yapısında yaşanan değişimlere uyumlu hale getirilmesine ve eğitim sisteminin ülkenin temel stratejileri ile sanayi sisteminin modernizasyonunu daha etkin desteklemesine odaklanacak.

Plana göre, Çin'in 2030 yılına kadar yüksek kaliteli bir eğitim sistemini büyük ölçüde tamamlaması, yaşam boyu öğrenmenin benimsendiği bir toplum oluşturması ve eğitim sektörünün küresel etkisini, rekabet gücünü ve uluslararası alandaki ağırlığını önemli ölçüde artırması öngörülüyor.

Planda, eğitim yoluyla ahlaki gelişimin teşvik edilmesi, eğitimin bilim ve teknoloji ile insan kaynaklarının geliştirilmesindeki destekleyici rolünün güçlendirilmesi, bir kamu hizmeti olarak eğitimin kalitesinin artırılması, daha nitelikli bir öğretmen kadrosunun oluşturulması ve eğitim sektörünün yüksek standartlı dışa açılımının genişletilmesi olmak üzere beş başlık altında 23 temel görev sıralandı.

Planda ayrıca, eğitim değerlendirme sistemi ile eğitim sektörünün dijital ve akıllı dönüşümüne ilişkin reform görevlerine de yer verildi.

Planda, Çin Komünist Partisi'nin eğitim çalışmalarındaki genel liderliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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