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Çin, 2022'nin En Mutlu Kentlerini Seçti

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Çin, 2022'nin En Mutlu Kentlerini Seçti

HANGZHOU, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Çarşamba günü düzenlenen foruma göre, on eyalet merkezi ve büyük kent ile il düzeyindeki 11 kent, 2022'in en mutlu kentleri seçildi.

Çin, 2022'nin En Mutlu Kentlerini SeçtiÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu'daki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde ilk kez halk ile buluşan yeni doğmuş dev panda yavruları, 28 Eylül 2022.  (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

HANGZHOU, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Çarşamba günü düzenlenen foruma göre, on eyalet merkezi ve büyük kent ile il düzeyindeki 11 kent, 2022'in en mutlu kentleri seçildi.

En mutlu kentler arasında Chengdu, Hangzhou, Ningbo, Xining, Guangzhou, Changsha, Shenyang, Hefei, Qingdao ve Nanjing yer alıyor.

En mutlu yerleşim yerleri arasında on ilçe düzeyinde kent ve on kentsel bölge de yer aldı.

Kentler, büyük veri toplama, anketler ve panel tartışmalarını içeren iki aylık süreçte, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı Oriental Outlook dergisi ve düşünce kuruluşu Liaowang Enstitüsü tarafından seçildi.

Organizatörlere göre, kentler, insanların refahı ve kaliteli kalkınma, yeşil kalkınma ve iyi yönetişim çerçevesinde gösterilen çabalar göz önüne alınarak belirlendi. Kent sakinlerinin mutluluk duygusunun aynı zamanda yerel eğitim, istihdam, gelir, sosyal refah, sağlık ve yaşam koşullarıyla da ilişkili olduğu belirtildi.

Çin'de 2007'den beri her yıl ülkenin en mutlu kentleri seçiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Zhejiang Aralık Güncel Haberler

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