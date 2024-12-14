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Cihannüma İstanbul Forum 2024 Devam Ediyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024 Devam Ediyor
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Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen forum, İslam dünyasındaki dayanışmanın artırılması ve ekonomi konularının ele alınması amacıyla Haliç Üniversitesi'nde devam ediyor. Forumda, Avrupa ve İslam ülkelerinden 30'dan fazla katılımcı yer alıyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen programda, AA muhabirine, İstanbul Forum'un Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmanın artırılması, yeni bir irade ve düzenin ortaya konulması ve istişare sürecinin yürütülmesine ilişkin başlatılan bir platform olduğunu söyledi.

Platformun yurt içi ve dışından çok sayıda katılımcısının olduğunu belirten Yorulmaz, "Maksat hasıl oluyor. Burada alınacak kararların hayata geçirilmesi çok önemli. Bunun için özellikle uygulayıcılarla, kamuoyuyla bunları paylaşmamız gerekecek. Devamında da önümüzdeki yıllarda daha farklı başlıklar ve önemli konularla bunların devam ettirilmesine yönelik çabamız olacak." dedi.

"İslam dünyasındaki işbirliğini artırmanın yollarını aramış olacağız"

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Ebubekir Ceylan, bu forumla İslam dünyasının çeşitli meselelerini masaya yatırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Platformun ilk gününde üretim meselesini konuştuk. İslam dünyasının son 200 yılda karşılaştığı bir bilgi üretim krizini nasıl aşabiliriz, bunun yollarını, üniversiteleri, müfredatları ve Türkiye modelini de konuştuk. İkinci gününde ise iktisat ve ekonomi modellerini konuşuyoruz." diye konuştu.

ABD, Japonya ve İslam ülkelerinden gelen 30'dan fazla katılımcıyı misafir ettiklerini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Özellikle İslam dünyasındaki hareketlerin, siyasi parti liderlerinin ve eski siyasetçilerin özellikle katıldığı bir oturum. Sudan eski başbakanından Tunus milletvekillerine kadar çeşitli coğrafyalardan, Suriye'den, Mısır'dan siyasi parti liderlerinin katılacağı kapalı bir oturumumuz olacak. Burada da özellikle İslam dünyasındaki işbirliğini artırmanın yollarını ve İslam dünyasının sesini yükseltmenin imkanlarını aramış olacağız."

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Kurt da düzensizliğin hakim olduğu dünyada toplumlara bir şeyler önermek istediklerini kaydederek, "Yeniden bir düzenin gelmesinin gerektiğini söylüyoruz. Bunun için de bir irade lazım. Kaosların yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz, buna karşı yükselecek bir sesin de Türkiye'den, İstanbul'dan olması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul, yüzyıllarca Osmanlı döneminde özellikle dünyaya adaleti ve düzeni götüren ve dağıtan bir merkezdi. İstanbul'un yeniden bu fonksiyonuna dönmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Medya İşleri Başkanı Enes Güneyli de "Bilgi, irade ve düzen anlamında özellikle bilginin yeniden değerlendirildiği, teknolojik imkanlarla ve yapay zekayla birlikte gündemimize girdiği bu dönemde önemli konular burada tartışılıyor. Birbirinden kıymetli, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, İstanbul Forum'da yer alıyor. Bu anlamda gerçekten basında da istediğimiz düzeyde yer almasından dolayı çok memnunuz. Özellikle medya işbirliği sponsorluğumuzda bizlere destek olan Anadolu Ajansımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Forum, akademisyenler, düşünürler ve aktivistlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerle yarın son bulacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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