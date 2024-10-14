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Çiğ Köfteci İdris Ekinci'nin Çalınan Bisikleti Polis Tarafından Bulundu

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Batman'da çiğ köfteci İdris Ekinci, 'Sayın hırsız bey' diyerek sosyal medyada dikkat çeken bir video çekmişti. Çalınan bisikleti, polis ekiplerince bulunarak Ekinci'ye teslim edildi. Ekinci, bisikletini bir kişiye hediye ederken valilik tarafından yapılan destekle de dikkat çekti.

Batman'da çalınan bisikleti için "Sayın hırsız bey" diyerek çektiği video ile sosyal medyada dikkati çeken çiğ köfteci İdris Ekinci'ye polis ekiplerince bulunan bisikleti teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Gülistan Caddesi'nde çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Ekinci'nin, 4 Ekim'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeyken çalınan bisikletinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunun bisiklet, Asayiş Şube Müdürü Gökhan Hazar tarafından Ekinci'ye teslim edildi.

Ekinci, yaptığı açıklamada, verdiği söz üzerine bisikleti bir kişiye hediye ettiğini belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve polis ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ekinci'nin bisikletini hediye ettiği Mehmet Beşir Eroğlu da yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Batman'da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan İdris Ekinci'nin bisikleti, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeyken çalınmış, esprili bir dille çektiği videoda bisikletini hırsızdan isteyen Ekinci, "Sayın hırsız bey. Bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Neden benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Bisikletimi getir tamam kurban. Vallahi seni şikayet etmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Videoyu izleyen Vali Canalp, Ekinci'ye bisiklet hediye edilmesi talimatını vermiş, Canalp, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da kendisini arayarak, "Benim hesabıma çiğ köftelerin hepsini satın alın. Batmanlılara dağıtın." dediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

Ekinci batman Polis

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