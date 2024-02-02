Çığ altında kalan minibüsü bulan kepçe operatörü Hatay'da görev alıyor

Van'da 4 yıl önce çığ altında kalan içinde 5 kişinin bulunduğu minibüse ulaşılmasını sağlayan kepçe operatörü Harun Ayhan, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'ın yeniden inşa sürecinde de görev alıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, bölgedeki kepçeyi kullanarak çığın altında kalan içinde 5 kişinin bulunduğu minibüsü bularak yaralıların kurtarılmasını sağlayan 33 yaşındaki Ayhan, kepçesiyle bu kez 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerden Hatay'a geldi.

Rezerv alanı ilan edilen merkez Antakya ilçesi Gündüz Caddesi'ndeki konut çalışmalarında görev alan Ayhan, ihaleyi alan firmanın ücretli çalışanı olarak günde 9 saat enkaz alanında mesai yapıyor.

Harun Ayhan, AA muhabirine, çığın yaşandığı gün bir insan olarak ne yapması gerekiyorsa öyle davrandığını söyledi.

Şimdi de Hatay ve Hataylılar için deprem bölgesine geldiğini belirten Ayhan, "Orda canlar kaybettik ama 5 kişinin kurtulmasına vesile olmuştum, çok acı bir gündü. Hatay'da da çok acı verici bir olay yaşadık, binlerce canımızı kaybettik. Kepçe işinde 13 yıldır çalışıyorum. Bu dönemde başka yerde çalışmanın çok doğru olmayacağını, hem işimiz gereği hem de kentin yeniden yeşermesi, ayağa kalkması, çocukların gülmesi için burada çalışmanın daha mantıklı olacağını düşünerek Hatay'dayım. Tüm ekibimizle çalışmalarda yer alıyoruz. Zerre kadar da olsa buranın yeniden inşası için bir katkımız olacaksa ne mutlu bize." diye konuştu.

Ayhan, ömrü boyunca bu kadar yıkık bir kent görmediğini ve durumdan çok etkilendiğini, Hatay'ın eski haline dönmesini canıgönülden istediğini vurgulayan Ayhan, "Hatay'ın tekrar ayağa kalktığını görünceye kadar burada kalacağım." dedi.