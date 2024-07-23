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Çiftçilerin Sorunları Gündeme Geldi

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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa'da çiftçilerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi. Çiftçiler, ürünlerini satamadıklarını ve düşük fiyatlara satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa'da çiftçilerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi. Sattıkları ürünlerden kazanç sağlayamadıklarını belirten bir çiftçi, "Şu alın terimize, şu halimize bir bakın. Köylünün hali bu... Domatesi 10 liraya aldık, 5 liraya sattık. Ne kazanacağız da ne yiyeceğiz" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarım işçileriyle bir araya geldi. Ürünlerini satamadıklarını, sattıklarında ise maliyet fiyatına ya da daha altına satmak zorunda kaldıklarını ifade eden bir çiftçi şöyle konuştu:

"Biber fidesinin tanesi 10 liraya alındı, ekildi ve yetişti. Patlıcan ve karpuz fidesinin tanesi 25 liraya alındı, ekildi, yetişti. Bu ucuzluk mağazaları ilk açıldığı yıllarda neydi? 1 milyoncu diye açılmıştı. Şimdi çiftçi de aynı. Maalesef ne alırsan 5 lira. Biz 5 liraya ürettiğimiz ürünü yine 4 liraya satıyoruz. Mazotçu, fideci, gübreci, ilaççı bu 5 liranın içerisinde bize ortak. Yılda 12 ay çalışan çiftçi de bu 5 liradan artırıp çoluğuna, çocuğuna bir şeyler götürebilirse ne mutlu. Şu anda üreten Türkiye batıyor."

"Maliyetler, tarlaya götürdüğümüz işçinin parasını çıkamıyor"

Başka bir çiftçi de, "Biberin maliyeti en az 10 lira ama şu anda 7 liraya satmaya alıcı bulamıyoruz. Maliyetler, tarlaya götürdüğümüz işçinin parasını çıkamıyor" dedi.

"Akıllara zarar bir durum var"

Çalkara Köy Muhtarı Faysal Tanoba, "Domates, biber, fasulye dikerken korkuyoruz. Geçen sene fasulye işçisi 200 liraydı, bu sene 650 lira. Ama fasulye 15 lira. Akıllara zarar bir durum var" diye konuştu.

Bir başka tarım işçisi, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğimize mi yanalım, çocuklarımızın hasretine mi yanalım? Aldığımız para emeğimizi kurtarmıyor. 10 lira bir ekmek parası bile değil. Şu alın terimize, şu halimize bir bakın. Köylünün hali bu... 10 liraya fidesini alıyor, 10 liraya satışını veriyor. Domatesi 10 liraya aldık, 5 liraya sattık. Ne kazanacağız da ne yiyeceğiz?"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise, "Bu yıl çiftçiye 'başın sağ olsun' diyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kadim Durmaz Milletvekili Erbaa Tokat Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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