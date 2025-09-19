Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Ziraat Odalarına Yetkilendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının alınmasında ziraat odaları yetkilendirildi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için başvuru takvimine uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Başvuruların 1 Eylül-31 Aralık tarihlerinde yapılacağını dile getiren Tosuner, yetkilendirme yapılan ilçelerde tarım ve orman müdürlüklerinin fiziki dosya kabul etmeyeceğini söyledi.

Tosuner, "Çiftçilerimizin ÇKS dosyalarını ziraat odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. 1 Eylül itibarıyla üreticilerimizin kayıt güncellemelerini yapmaları, tarımsal desteklemelerden faydalanmaları için hayati önem taşımaktadır." dedi.

Kayıt için geç kalınmaması uyarısında bulunan Tosuner, şunları kaydetti:

"e-Devlet üzerinden yapılan başvurulara karşı gelmiyoruz. Daha öncesinde bizler dosyaları hazırlayıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve ilçe müdürlüklerine veriyorduk. Şimdi ise ziraat odalarında başlayıp yine burada bitiyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ileride mağduriyet yaşarlarsa, ziraat odalarıyla bir bağı yok. Ziraat odasının tarım yapan çiftçiye hizmet sevdası var."