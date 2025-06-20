Çiftçi İlk Mahsulünü Ücretsiz Dağıtarak Takdir Topladı

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Çiftçi İlk Mahsulünü Ücretsiz Dağıtarak Takdir Topladı
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Tokat'ın Güryıldız beldesinde çiftçi Muhittin Şenel, bu yılın ilk sebze mahsulünü vatandaşlara öşür niyetine dağıtarak toplumsal dayanışmayı örnek gösterdi. 300 kilo salatalık ve kabak, pazar yerinde ücretsiz olarak sunuldu.

Tokat'ta meyveleri don vurdu, çiftçi ilk mahsulü öşür niyetine dağıttı

TOKAT - Tokat'ın Güryıldız beldesinde çiftçilik yapan Muhittin Şenel, bu yılın ilk sebze mahsulünü vatandaşlara öşür niyetine dağıtarak takdir topladı. 15 dönümlük arazisinde domates, salatalık, kabak ve biber gibi sebzeler yetiştiren Şenel, hasat ettiği 300 kilo salatalık ve kabağı pazar yerine getirerek ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

İlk mahsulünü paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten 50 yaşındaki çiftçi Şenel, bu anlamlı hareketi, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, pazar yerinde vatandaşların ürünleri memnuniyetle aldığı anlar yer aldı.

Şenel'in örnek davranışı hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bazı vatandaşlar ise ilk etapta ürünlerin ücretsiz olduğuna inanamadı.

"İlk mahsulümüzü ücretsiz dağıtmak istedik"

Çocuk yaşlardan itibaren çiftçilikle uğraştığını söyleyen Muhittin Şenel; "Kendimi bildim bileli çeşit sebze yetiştiriyorum. Genelde de pazarda satmak için yetiştiriyorum. Burada yetiştirip pazar yerinde satmaya çalışıyorum. Domates, salatalık, biber, kabak, fasulye çeşitleri var. Bu yılda ilk mahsul çıktığı için pazar yerindeki müşterilerimiz de bizi tanıyorlar. Onlara ilk mahsulü ücretsiz dağıtmak istedik. Meyveyi bu yıl don vurdu. Çok şükür sebze de bir sıkıntı yok. Meyvemiz olmadı ama sebzeye yoğunlaştık. Sebzenin de başına bir iş gelmesin diye ilk mahsulümüzü öşür niyetine dağıtmak istedik" dedi.

(YK-GF-BK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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