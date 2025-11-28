Haberler

CHP, Yerli Yapay Zeka ve Teknolojilere Yüzde 100 Teşvik Verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, yerli yapay zeka ve yeni teknolojilerin teşvik edileceğini belirterek, teknolojik dönüşümün dijital egemenlik meselesi olduğunu vurguladı. Sanayi ve teknoloji politikasında planlı ve milli üretimin ön planda olacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Yerli yapay zeka ve yeni teknolojileri yüzde 100 teşvik edeceğiz. Bizim için teknolojik dönüşüm bir dijital egemenlik meselesidir. Bu doğrultuda, dijital alandaki tüm araçların ve yerli teknolojilerin haznesinin güçlenmesinin öncü kadroları olacağız. Dünün teknolojilerini kovalamayacak, geleceğin ekonomisinin temel taşları olan yapay zekada, biyoteknolojide ve kendi egemen uzay kabiliyetlerimizde ustalaşarak geleceğe sıçrayacağız" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, delegelere CHP'nin yeni parti programın sanayi ve teknoloji politikalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan, şunları söyledi:

"Sanayi, bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının ve refahının bel kemiğidir. İşte bu yüzden biz, planlı ve milli üretimi esas alan yeni bir sayfa açıyoruz. Kırılgan ve ithalata bağımlı temeller üzerine kurulmuş olan sanayi düzenine, aktif sanayi politikalarımızla son veriyoruz; çünkü bu sadece bir ekonomik tercih değil, Türkiye'nin yakın geleceğine vurulacak bir bağımsızlık mührüdür. Biz, sanayicimize güven veren, öngörülebilir bir ekonomik yönetimle yüksek katma değerli üretimin önünü açacak ve kritik kamu yatırımlarını güçlendireceğiz. Üretimde dışa bağımlılığı kıracak, stratejik bağımsızlığımızı kazanacak, verimliliği ve küresel rekabet gücümüzü artıracak olan üretkenliği gerçek kılacağız.

"Tam da olması gerekeni yaparak, sanayimizde dijitalleşme ve otomasyonu güçlendireceğiz"

KOBİ'lerimizin ve esnafımızın dijital ve yeşil dönüşümünü doğrudan finanse ederek, küresel pazarların zirvesine çıkaracağız. Tam da olması gerekeni yaparak, sanayimizde dijitalleşme ve otomasyonu güçlendireceğiz. Bizim dijital dönüşüm programımız, sosyoekonomik adaleti de merkeze alan ve teknolojinin toplumsallaşmasını sağlayan bir kapsayıcılık anlayışından beslenecek. Bu yaklaşım, başta kobilerimiz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının, verimlilik artışından ve yeni pazarlardan hak ettiği payı alabildiği gerçek bir ekonomik adaleti tesis etmeyi hedefler.

İşte bu idealin özgüveni ile dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon evrenindeki gelişmeleri bir tehdit olarak değil, verimliliği ve yaşam kalitesini her alanda ve herkes için artırabilecek bir fırsat ve dönüşüm imkanı olarak görüyoruz. Ar-Ge teşviklerini, ülkemizin stratejik yetkinlikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, somut çıktılarla öncelikli alanlara yönlendirecek; ticarileşen teknoloji üreterek büyük potansiyelimizi harekete geçirme zorunluluğunun bilincinde olarak doğru adımlar atacağız. Ürettiğimiz bilim ve teknolojiler, yeniliklere dönüşecek; yenilikleri tüm ekonomiye entegre edecek, üretimimizi dijital dönüştüreceğiz. Bu bir temenni değil, bir taahhüttür.

"Bizim için teknolojik dönüşüm bir dijital egemenlik meselesidir"

Yerli yapay zeka ve yeni teknolojileri yüzde 100 teşvik edeceğiz. Bizim için teknolojik dönüşüm bir dijital egemenlik meselesidir. Bu doğrultuda, dijital alandaki tüm araçların ve yerli teknolojilerin haznesinin güçlenmesinin öncü kadroları olacağız. Dünün teknolojilerini kovalamayacak, geleceğin ekonomisinin temel taşları olan yapay zekada, biyoteknolojide ve kendi egemen uzay kabiliyetlerimizde ustalaşarak geleceğe sıçrayacağız. Siber güvenlik alanında koordinasyon ve işbirliklerimizi güçlendirecek; bilhassa kritik altyapılarda yerli donanımlarımızı öncü niteliklere kavuşturacak, bu alanda dünya liginde var olacağız. Türkiye'nin veri egemenliğini koruyacak, yerli yapay zeka altyapısını Türkiye'de hayata geçireceğiz. İşte bu, dijitalleşme sanayi politikamızın motoru, teknoloji vizyonumuzun ise ta kendisidir. Hep birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.