CHP, Yerli Yapay Zeka ve Teknolojilere Yüzde 100 Teşvik Verecek

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, delegelere CHP'nin yeni parti programın sanayi ve teknoloji politikalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan, şunları söyledi:

"Sanayi, bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının ve refahının bel kemiğidir. İşte bu yüzden biz, planlı ve milli üretimi esas alan yeni bir sayfa açıyoruz. Kırılgan ve ithalata bağımlı temeller üzerine kurulmuş olan sanayi düzenine, aktif sanayi politikalarımızla son veriyoruz; çünkü bu sadece bir ekonomik tercih değil, Türkiye'nin yakın geleceğine vurulacak bir bağımsızlık mührüdür. Biz, sanayicimize güven veren, öngörülebilir bir ekonomik yönetimle yüksek katma değerli üretimin önünü açacak ve kritik kamu yatırımlarını güçlendireceğiz. Üretimde dışa bağımlılığı kıracak, stratejik bağımsızlığımızı kazanacak, verimliliği ve küresel rekabet gücümüzü artıracak olan üretkenliği gerçek kılacağız.

"Tam da olması gerekeni yaparak, sanayimizde dijitalleşme ve otomasyonu güçlendireceğiz"

KOBİ'lerimizin ve esnafımızın dijital ve yeşil dönüşümünü doğrudan finanse ederek, küresel pazarların zirvesine çıkaracağız. Tam da olması gerekeni yaparak, sanayimizde dijitalleşme ve otomasyonu güçlendireceğiz. Bizim dijital dönüşüm programımız, sosyoekonomik adaleti de merkeze alan ve teknolojinin toplumsallaşmasını sağlayan bir kapsayıcılık anlayışından beslenecek. Bu yaklaşım, başta kobilerimiz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının, verimlilik artışından ve yeni pazarlardan hak ettiği payı alabildiği gerçek bir ekonomik adaleti tesis etmeyi hedefler.

İşte bu idealin özgüveni ile dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon evrenindeki gelişmeleri bir tehdit olarak değil, verimliliği ve yaşam kalitesini her alanda ve herkes için artırabilecek bir fırsat ve dönüşüm imkanı olarak görüyoruz. Ar-Ge teşviklerini, ülkemizin stratejik yetkinlikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, somut çıktılarla öncelikli alanlara yönlendirecek; ticarileşen teknoloji üreterek büyük potansiyelimizi harekete geçirme zorunluluğunun bilincinde olarak doğru adımlar atacağız. Ürettiğimiz bilim ve teknolojiler, yeniliklere dönüşecek; yenilikleri tüm ekonomiye entegre edecek, üretimimizi dijital dönüştüreceğiz. Bu bir temenni değil, bir taahhüttür.

"Bizim için teknolojik dönüşüm bir dijital egemenlik meselesidir"

Yerli yapay zeka ve yeni teknolojileri yüzde 100 teşvik edeceğiz. Bizim için teknolojik dönüşüm bir dijital egemenlik meselesidir. Bu doğrultuda, dijital alandaki tüm araçların ve yerli teknolojilerin haznesinin güçlenmesinin öncü kadroları olacağız. Dünün teknolojilerini kovalamayacak, geleceğin ekonomisinin temel taşları olan yapay zekada, biyoteknolojide ve kendi egemen uzay kabiliyetlerimizde ustalaşarak geleceğe sıçrayacağız. Siber güvenlik alanında koordinasyon ve işbirliklerimizi güçlendirecek; bilhassa kritik altyapılarda yerli donanımlarımızı öncü niteliklere kavuşturacak, bu alanda dünya liginde var olacağız. Türkiye'nin veri egemenliğini koruyacak, yerli yapay zeka altyapısını Türkiye'de hayata geçireceğiz. İşte bu, dijitalleşme sanayi politikamızın motoru, teknoloji vizyonumuzun ise ta kendisidir. Hep birlikte başaracağız."