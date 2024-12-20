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CHP, Ücretli Öğretmenlerin Kasım Maaşlarını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP, Ücretli Öğretmenlerin Kasım Maaşlarını Meclis Gündemine Taşıdı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ücretli öğretmenlerin kasım ayı maaşlarının ödenmemesini gündeme getirerek, konuyla ilgili soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ücretli öğretmenlerin kasım ayı maaşlarının ödenmemesini Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özçağdaş, "Ücretli öğretmenlerin kasım ayı maaşının ödenmemesinin sebebi nedir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlere ödenmeyen kasım ayı maaşlarını Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda çalışan binlerce ücretli öğretmen bulunmaktadır. Ücreti öğretmenler mali ve özlük hakları bakımından birçok sorun yaşamaktadır. Bunun yanında ücretli öğretmenlerin kasım ayı ücretlerinin ödenmediği bilgileri tarafımıza ulaşmıştır" dedi. Özçağdaş, önergesinde Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Ülke genelinde ücretli öğretmen statüsünde kaç kişi görev yapmaktadır?

Ücretli öğretmenlerin kaçı eğitim fakültesi mezunudur? Ücretli öğretmenlerin kaçı pedagojik formasyon almıştır?

Ücretli öğretmenlerin kasım ayı maaşının ödenmemesinin sebebi nedir?

Ücretli öğretmenlerin mali ve özlük hakları olmadan çalıştırılması ve kasım ayı maaşını alamamaları sebebiyle yaşadıkları mağduriyetler nasıl giderilecektir?

Öğretmen ihtiyacı neden kadrolu atama yapılarak giderilmemektedir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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