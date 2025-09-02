CHP Sözcüsü Yücel: 'Demokratik özgür basın teminatımızdır'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Demokrasinin olmazsa olmazı özgür basındır. Cumhuriyet Halk Partisi ise ülkemizde demokrasinin ve basın özgürlüğünün teminatıdır. Tele1'i karanlığa gömmek isteyenlere karşı Tele1 ailesinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine yanıcı madde atıldığını hatırlatan Yücel, "Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras'ın evine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Başkanımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu. Yücel, saldırının sorumlularının, hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Yeni adli yılın başlamasına değinen Yücel, geçmiş adli yılda yargı bağımsızlığının ciddi yara aldığını savundu.

Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması ve soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecine ilişkin, şunları söyledi:

"19 Mart'tan bu yana başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmiş belediye başkanları ve onların yol arkadaşları, kıymetli bürokratlarımız özgürlüğü gasbedilerek haksız, hukuksuz, delilsiz ve ispatsız bir şekilde mesnetsiz iddialarla türlü iftiralarla cezaevlerinde tutuluyor. Yargı gücünün zorbaca kullanılmasıyla adalet duygusu temelinden sarsılmış, haklarında tek bir somut delil olmaksızın yol arkadaşlarımız aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır."

"Bu zulmü kabul etmiyoruz"

Açlık ve yoksulluk sınırının aydan aya arttığını, memur ve emeklilerine verilen zammın yeterli olmadığını dile getiren Yücel, "Yakın zamanda iktidar değiştiğinde memur ve memur emeklileri hak ettikleri, insan onuruna yaraşır bir hayata Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Yücel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Tele1 Televizyonu'na verilen cezayı da eleştirerek, "Muhalif medya üzerinde sansür sopası haline getirilen RTÜK kararıyla pazartesi günü itibarıyla Tele1 ekranları 5 gün süreyle karartıldı. Biz bu zulmü tanıyoruz, tanıyoruz ama kabul etmiyoruz ve buna alışmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın özgürlüğünden ve özgür düşünceden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasinin olmazsa olmazı özgür basındır. Cumhuriyet Halk Partisi ise ülkemizde demokrasinin ve basın özgürlüğünün teminatıdır. Televizyonu karanlığa gömmek isteyenlere karşı Tele1 ailesinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz."