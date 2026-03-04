Chp, Özgür Özel'in "Made In Europe" Konulu Mektubunu AP Milletvekillerine Ulaştırmak Üzere Brüksel'de

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki CHP heyeti, Avrupa Parlamentosu'nun "Made In Europe" tasarısını görüştüğü toplantı öncesi, Brüksel'de uluslararası temaslarda bulundu. Heyet, CHP Genel Başkan Özgür Özel tarafından kaleme alınan, AB'nin "Made In Europe" vizyonuna Türkiye'nin dahil edilmesi, AB- Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve demokratik değerler etrafında stratejik işbirliğinin artırılması çağrısının yer aldığı mektubu görüştüğü milletvekillerine iletti.

CHP heyeti, 3-4 Mart 2026 tarihlerinde, Avrupa Komisyonu'nun "Made In Europe" tasarısını görüştüğü toplantının öncesinde, Brüksel'de uluslararası temaslarda bulundu. Heyet Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) farklı siyasi parti gruplarından milletvekilleri ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak ve Avrupa Birliği Temsilcisi Onur Eryüce yer aldı.

Özel'den AP milletvekillerine mektup

CHP heyeti, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kaleme alınan, AB'nin "Made In Europe" vizyonuna Türkiye'nin dahil edilmesi, AB- Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve demokratik değerler etrafında stratejik işbirliğinin artırılması çağrısının yer aldığı mektubu taraflara iletti.

Mektupta ve heyetin temaslarında, Türkiye'nin "Made in Europe" vizyonunun dışında bırakılmasının gerek Türkiye açısından gerekse Avrupa açısından doğuracağı riskler dile getirildi. Türkiye'nin üretim kapasitesi, sanayi ve ihracat yapısı ve nitelikli işgücüyle Avrupa'nın halihazırda köklü ve güçlü bir parçası olduğu ifade edildi. Bu çerçevede Türkiye'nin, Gümrük Birliği kapsamında Avrupa ekonomisiyle yüksek düzeyde entegre bir üretim ve ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında yer alması gerekliliği ve Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşümü esas alacak şekilde güncellenmesi çağrısı yinelendi.

CHP'nin Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifi anlatıldı

Genel Başkan Özgür Özel tarafından kaleme alınan mektupta, CHP'nin Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini benimsediği vurgulandı. Mektupta Türkiye ile AB arasındaki köklü ekonomik bağların ve paylaşılan demokratik değerlerin yeni dönemde daha kapsayıcı ve stratejik bir işbirliği anlayışıyla ele alınması gerektiği belirtildi.

"Türkiye'deki üreticilerin, haklarını ve refahını uluslararası tüm zeminlerde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

CHP heyeti, Türkiye'nin "Made in Europe" vizyonunda güçlü bir üretim ve eşit tedarik ortağı olarak yer almasını güvence altına almak, Gümrük Birliği'nin kapsamlı biçimde güncellenmesini sağlamak ve Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik entegrasyonunu demokrasi, kalkınma ve refah temelinde derinleştirmek amacıyla siyasi ve diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini ifade etti. Bu çerçevede CHP'nin Türkiye'deki üreticilerin, KOBİ'lerin, emekçilerin haklarını ve refahını uluslararası tüm zeminlerde kararlılıkla savunmaya devam edeceği; AB nezdinde ve diğer çok taraflı yapılarda aktif diplomasi yürüterek Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımları bugünden atmayı sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA