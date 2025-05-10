CHP'nin Van Mitinginde Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çekildi

Haber : İshak KARA Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(VAN) – CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde konuşan bir yurttaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziki saldırıya tepki göstererek, "Özgür Bey için geldik. Terbiyesizce bir hareket yapıldı, daha fazla büyüdük. Kendileri utansınlar, çok üzüldük. Onlar pişman olacaklar" ifadelerini kullandı. "Emeklileri, asgari ücretlileri günlük ekmeğe muhtaç ettiler" diyen çifitçi bir yurttaş,"Traktörüm 2 senedir yatıyor, yapamıyorum. Yakıt başını alıp gidiyor. Emekli, asgari ücretli hepsi perişandır, Türkiye perişandır" diye konuştu.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşinci adresi Van oldu. Mitinge katılmak için Van Kent Meydanı'na gelen yurttaşlar, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Özgür Bey'i çok özledik, hasret kokuyor"

"Bu direnişin artık Van'da harekete dönüşmesi gerekiyordu" diyen bir yurttaş, miting öncesinde "Ben şeyi söylüyorum, bu ülkede devrim en uzun koşuysa Deniz Gezmiş bunun 100 metresini koştu İmamoğlu bunun ikinci 100 metresidir. Artık ülkemiz için daha güzel günlerin gelmesi için Van'da da bir ateş, bir kıvılcım, bir başkaldırış başlar" ifadelerini kullandı. Bir başka yurttaş ise, "Özgür Bey'i çok özledik, hasret kokuyor. İnşallah bir değişimin rüzgarıdır. Van'ı etkiler, Türkiye'yi etkiler. Gelecek bekliyoruz Özgür Bey'den" diye konuştu.

CHP'ye verdiği desteği 45 yıldır sürdürdüğünü dile getiren bir başka yurttaş ise, "Hiç yolumdan ayrılmadım, doğru yolumdan hiç ayrılmadım. Özgür Bey için geldik. Terbiyesizce bir hareket yapıldı, daha fazla büyüdük. Kendileri utansınlar, çok üzüldük. Onlar pişman olacaklar" dedi.

"Traktörüm 2 senedir yatıyor, yapamıyorum."

Mitinge gelen çiftçi bir yurttaş ise 14 bin lira emekli maaşıyla geçinemediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok derdimiz var ama nasıl anlatayım. Ben çiftçiyim, köylüyüm. Traktörüm, arazim var. İki senedir arazimi süremiyorum. Bu adam bizi öldürdü, başımızı, kolumuzu kesti. Türkiye'yi sattı ve gitmiyor. Türkiye'yi Katar'a, Amerika'ya bıraktı. Bu güzel Türkiye'mizi berbat etti. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. O koltukta rezil olup düşecek. Çiftçiler olarak geçinemiyoruz, yapamıyoruz, perişanız. Herkes perişan. Türkiye'de merkez bankasını boşalttılar, her yeri boşalttılar. Ben emekliyim 14 bin lira para alıyorum. Allah kabul etmesin, bir markete çıksınlar bakalım bir şey alınıyor mu? Her gün zam. Bunun niyeti nedir? Zaten Türkiye'yi bitirmiş. Bir de Kanal İstanbul'u çıkarmış İstanbul'u da satacak. Biz emekliyiz, geçinemiyoruz. 27 yıl ben hizmet ettim, neden benim hakkımı yiyorsun? Adalet gelmezse, düzen gelmezse millet isyan ediyor. 22 bin lira asgari ücreti verirken bir Cumhurbaşkanı olarak sen hiç utanmıyorsun. Allah'tan kork. Emeklileri, asgari ücretlileri günlük ekmeğe muhtaç ettiler. Traktörüm 2 senedir yatıyor, yapamıyorum. Yakıt başını alıp gidiyor. Emekli, asgari ücretli hepsi perişandır, Türkiye perişandır."

Mitinge Iğdır'dan geldiğini söyleyen ve "Ülkenin faydası için çalışan liderleriz peşindeyiz" diyen Kerem Dağ, ülkede değişimin şart olduğunu vurgulayarak, "Hak, hukuk, adalet olursa en başta adalet olursa bu ülke düzelir" şeklinde konuştu.

Eski CHP Van İl Başkanı Cemal Şen ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok anlamlı bir gün. Kurultay sonrasında yeni yönetime gelmiş Sayın Genel Başkanın Özgür Özel'in ilk Van ziyaretidir. CHP Genel Başkanı'nın bölgenin incesi olan Van'ı ziyaret etmesi son derece önemlidir. Umuyorum ki Genel Başkanımız Van'da, Türkiye'nin toplumsal sorunlarıyla ilgili çok önemli mesajlar verecektir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, yokluk, işsizlik, özgürlüklerin ayaklar altında alınması ve hukukun hiçe sayılması gibi ciddi mesajlar verecektir."