Niğde'de CHP Mitingi: Emekliler Ekonomi Üzerine Konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de yapıldı. Yoğun yağışa rağmen yüzlerce vatandaş iktidara tepkisini dile getirmek için meydana akın etti. Miting öncesi konuşan vatandaşlar ekonomiden dert yandı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e destek vermek için alana gelen emekli yurttaş şöyle konuştu:

" Hak, demokrasi, geleceği kararanlar için ses vermeye geldik. Emeklileri perişan ettiler, emeklilere 'gariban' diyorlar. Peki emekli niye gariban oldu? Onun sorumlusu ben değilim herhalde. Ben 1998'de emekli olduğumda ikramiyemle ev alıyordum. Şimdi emekli olanlar, benim düzeyimde emekli olanlar içini dizebilsinler ben o evi onlara vereyim. Emekli aç bir hoştur. Bak cebine bomboştur. Bakacaksın cep boş. Emekli perişan, emekli aç. Bir zaman işte 'emekliler şöyle çöpten topluyor' diye diye gelenler şimdi emekliyi çöpten toplar hale getirdiler. 'Ağam eğlenir benimle' diyor ya Kemal Sunal. İşte ağamız bizimle eğleniyor. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a nerede bir Atatürkçü varsa dostlar, benden selam olsun. Erken seçim istemiyorum. Hemen seçim istiyorum. Bizim yarına dayanacak gücümüz yok. Şimdi ev kirası 15, senin maaşın 20. Ne yapacaksın? Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa o kadar salak mı ya? Yok yani öyle dış güçler, dış güçler. Biz ne çekiyorsak bu ülkenin, bu toplumun makarna sevdasından çekiyoruz. Emekliye oh diyorum, sana diyorum, bak diyorum bak, parkta çay bile içemiyorsun. Adam diyor 'çay pahalı'. Yok diyorum. Yani senin maaşın az. Sana 20 yerine 50 verseler sen kebap yersin. Sizin yaşınızdayken lokantada kebap yerdik. Şimdi dürüm yemeye korkuyorum."

"24 bin lira para alıyorum, zor geçiniyorum"

Emekli vatandaşlar iktidara tepkilerini ekonomi politikaları üzerinden dile getirdi. Geçinemeyen emekli yurttaş şunları söyledi:

"Milletin hakkını, emeklilerin hakkını aramak için buradayım. Emekli oldum 2010'da, aldığım emekli parasıyla biraz katkı yapıp üzerine koyup ev alabiliyordum. Şimdi ev de alamıyorum. Şu anda kiralar 22-25 lira arasında. TOKİ'de oturuyorum. Şu anda 24 bin lira para alıyorum, zor geçiniyorum. Allah'tan ufak okur çocuğum yok. Hepsi göçtü gitti. Ev kirası mı verecek? Doğal gaz parası mı verecek? Evine ekmek mi alacak? Ailesine giyecek mi alacak? Artık onun halk versin kararını. Emeklilere değerini vermesi lazım. Şimdi çalışan 60-70 bin lira alıyor. Emekli 24 bin lira alıyor. Buradaki adalet nerede? 18 milyon lira emeklilere para verdi. Nasıl geçinecek? Kira mı verecek? Çocuk mu okutacak? Yiyecek mi alacak? Ne yapacak? Doğal gaz 'indirimde' diyor. Her yerden doğal gaz çıktı Türkiye'de. Doğalgaz başını aldı gidiyor."

"Hemen erken seçim istiyorum"

Miting alanındaki emekli bir vatandaş, " Geçinemiyorum. Emekliyi yok sayan iktidarı ben de yok sayıyorum. Hemen erken seçim istiyorum. Geçinemiyoruz, çocuğumuzun yanına sığınmak zorunda kalıyoruz. Bu bize reva değil. Bizim sesimizi duymayanı biz de duymuyoruz. Biz de onları duymayacağız. Sandık ve seçim istiyoruz. Bu kadar iktidara söyleyeceğim. Onun için buradayız" dedi.

Başka bir emekli, "Emeklilerin hakkını aramak için Türkiye'nin refaha çıkması için aydınlıkları getirmek için. Geçinemiyorum, 20 bin lira maaşım nasıl geçineyim? Yeni daha, elime geçmedi. Kendi evim var. İki emekliyiz geçinemiyoruz" sözlerini sarf etti.

"Ekrem İmamoğlu için canımı feda ederim"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e destek vermek için mitinge geldiğini kaydeden bir yurttaş, "Özgür Özel için geldik. Burayı kurtarmak için geldik. ya hepimiz ya hiçbirimiz. Ekrem İmamoğlu için canımı feda ederim. Onu mahsustan koydular. Çekemediler. Efendiliğini çekemediler. Dört dörtlük adam. Terbiyeli hanımı terbiyeli, çocukları terbiyeli. Ekrem İmamoğlu, gelecek diye çıkarmıyorlar" dedi.

"Biz geleceğimizi istiyoruz, CHP'yi istiyoruz ve yalnız bırakmayacağız"

Bir başka yurttaş ise, "Ben çocukluğumdan bu tarafa CHP'liyim, CHP'nin ufacık bir yanlışını görmedim. Ama Tayyip Erdoğan geldi geleli Türkiye bitti. Bakın insanlara ne halde. Babadan emekliyim, aldığım 13 bin TL. 13 bin TL ile nasıl geçineceksiniz? 8 milyon ev kirası veriyorum. ve bu insanları bitiren Tayyip Erdoğan'dır. Başka hiç kimse değil. Biz geleceğimizi istiyoruz, CHP'yi istiyoruz ve yalnız bırakmayacağız. Hepsinin arkasındayız tüm başkanlarımızın" şeklinde konuştu.