CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Yargı darbesine karşı, Genel Başkanımızın satranç oynar gibi on hamle sonrasını da düşünerek aldığı tedbirlerle yürüttüğü süreç, yeni bir boyut kazanmış olacak" dedi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 22'nci Olağanüstü Kurultay'da bir kez daha delegelerle bir arada olduklarını belirterek, "Genel başkanımızı tekrar seçeceğiz. Parti meclisi üyelerini, YDK'yı yeniden seçeceğiz. Artık saraydaki tek adam genel başkanımızı zannediyorum beşinci kez tekrar seçtikten sonra durumu kabullenecek. Önüne yapılan kamuoyu araştırmalarını açacak ve kendi durumunu kabullenecek. Çünkü şu anda bizim yaptırdığımız son anketlerin ortalamasına göre Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 41,2 oy oranıyla birlikte Türkiye'nin birinci partisi olduğunu tescillemiş durumda" diye konuştu.

CHP'nin yerel seçimlerde alınan sonuçlarından sonra aslında AK Parti'nin tekrar bir güven oyu alabilmek için erken seçim kararı alması gerektiğini söyleyen Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Yani siyasetin doğası, doğrusu aslında buydu. Ancak bunu yapmadı. Ekonomik kriz iyice derinleşti. Siyasi operasyonlarla birlikte 15,5 milyon vatandaşımızın oyunu alan Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nu hapse attı. Rakiplerini bu şekilde bir bir elemeyi siyasi bir metot olarak uyguladı ve neticesinde bugün itibarıyla da artık bir azınlığın desteğine sahip bir iktidar olarak çoğunluğa tahakküm kurmak için zora başvuruyor. Şu anda aslında tekrar bir olağanüstü kurultay yapmamızın nedeni de bu.

"Her zaman ayağa kalkmaya hazırız, o nedenle düşmekten de korkmuyoruz"

Daha önce bir olağanüstü kurultay yaptık ancak arada yine hukuk darbeleriyle birlikte yeni süreçler oluşturuldu. Bunları da bertaraf etmek için yeniden olağanüstü kurultay yapıyoruz. Bugün yapacağımız kurultay hızlı bir kurultay olacak. Blok listeyle yani tek liste olacak. Bir başka liste çıkıp çıkmayacağını tabii gün içinde göreceğiz ama bu şu anda beklenmiyor. Mevcut parti meclisi ve YDK aynı şekilde tekrar seçilmiş olacak ve böylelikle de yargı darbesine karşı Genel Başkanımızın bir satranç oynar gibi on hamle sonrasını da düşünerek, tedbirini alarak yürüttüğü süreç böylelikle yeni bir boyut kazanmış olacak.

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın etrafında 5 bin polisle abluka altına alınmış daha sonra binaya girilmişti. Ancak biz de binayı teslim etmemiştik. Binanın kalbi ve beyni olan yönetim katı olan üçüncü katı barikatlamıştık ve orayı vermemiştik. Hala daha vermiyoruz ve vermeyeceğiz de. Dolayısıyla bu noktada bir orantısız güç kullanılmıştı. Ancak biz de orantısız güce, orantısız zekayla cevap vermiştik. ve buraya kayyum girdi, polis zoruyla girdiği andan itibaren genel başkanımızın aldığı kararla birlikte bina il başkanlığı vasfından çıkarıldı ve genel başkanlık çalışma ofisi yapılmış oldu. Birdenbire oraya gelen kayyum oranın yabancısı durumuna düşmüş oldu. Dolayısıyla biz mücadelemizi tüm yönleriyle sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her zaman ayağa kalkmaya hazırız. O nedenle düşmekten de korkmuyoruz."