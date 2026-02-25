Haberler

CHP'li Emir, İktidarı İsrail'e Ticaretle Eleştirdi

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gazzeli kardeşlerimiz yıkıntılar altında oruç tutarken 2025'te İsrail'e 45,7 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç edilmiş. Kürsüde Filistin'e dua, arka kapıda İsrail ile milyon dolarlık ticaret..." diyerek iktidarı eleştirdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ile ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu ve belge paylaştı. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik değerlendirmelerine atıfta bulunarak hükümeti eleştirdi.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in mezalimi konusunda çok haklısınız Sayın Erdoğan. Öyle ki Gazzeli kardeşlerimiz yıkıntılar altında oruç tutarken 2025'te İsrail'e 45,7 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç edilmiş. Belki Türk milletinden TÜİK eliyle gizlenen, ancak İsrail'in istatistik kurumu üzerinden (ki o siteye Türkiye'den erişim nedense engellenmiş) öğrendiğimiz gerçeklere de itiraz edersiniz. Zira, '2 Mayıs 2024'te kestik' denilen ticaret aslında hiç bitmemiş."

TÜİK listesinde 'Gizli Ülke' denilen ama İsrail'in resmi kayıtlarıyla ortaya çıkan gerçekler şöyle: 2025 İsrail'e Toplam İhracat: 924,1 Milyon. Sadece Ocak 2026'da yapılan ihracat: 82,1 Milyon. Kürsüde Filistin'e dua, arka kapıda İsrail ile milyon dolarlık ticaret... Bu çelişkiye de bir sözünüz olacak mı?"

Kaynak: ANKA
