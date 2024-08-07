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CHP Milletvekili TÜİK'in Şeffaflık Eksikliğine Tepki Gösterdi

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullanılan madde sepetiyle ilgili şeffaflık eksikliğine tepki gösterdi. Ateş, TÜİK'in verilerinin güvenilirliğini zedelediğini ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- CHP Bolu Milletvekili, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullanılan madde sepetiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "TÜİK laf kalabalığını bırakıp madde sepetini açıklamalı, OECD ülkeleri arasında şeffaflıktan en uzak olan ülkeyiz" dedi.

Türker Ateş, TÜİK'in, enflasyon hesaplamasında kullanılan ürünlerle ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Ateş, yaptığı açıklamada, "TÜİK 6 sayfa değil, 60 sayfa açıklama yapsa da üstündeki şaibeleri temizleyemez. Bir an önce laf kalabalığı yapmayı bırakıp geriye dönük madde sepetini açıklamalı ve özür dilemeli" dedi. TÜİK'in şaibeli verilerinin Türkiye'nin uluslararası kamuoyundaki güvenilirliğini de zedelediğini ifade eden Ateş, "OECD'nin veri şeffaflığını değerlendirdiği OURdata Endeksi'nin 2023 yılı sonuçlarına göre, Türkiye en dipte. Bu ülkemiz için kabul edilebilir bir durum değil. Ekonomiye güven lafını ağzından düşürmeyen Mehmet Şimşek, bir an önce TÜİK'i şeffaf bir yapıya kavuşturmalı" ifadelerini kullandı.

"TÜİK, sadece Türkiye'de değil, dünyada da sorunlu"

OECD ülkeleri arasında açık veriye erişim konusunda en kötü sonuca sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"TÜİK, sadece Türkiye'de değil, dünyada da itibarı sorunlu. OECD Raporları çok açık bu durumu ortaya koyuyor. TÜİK enflasyon, istihdam, milli gelir gibi en hassas ekonomik göstergeleri ölçmesi gereken kurum.

Maalesef son yıllarda en az güvenilen kurum haline geldi. Vatandaşın çarşı-pazarda karşılaştığı fiyatların açıklanan enflasyonla uzaktan yakından alakası yok. Halkın cebi yalan söylemeyeceğine göre, TÜİK'in açıkladığı rakamlar son derece sağlıksız kalıyor. Ücret artışlarından tutun, kira artışlarına kadar her ekonomik denge, TÜİK'in rakamlarına göre belirleniyor.

TÜİK'in çarpıtarak açıkladığı her veri halkın ekmeğini küçültüyor. Yapacakları tek bir şey var. Geriye dönük madde sepetini revize ederek açıklamalı ve özür dilemeliler. Bunun dışında yapacakları her açıklama laf kalabalığının ötesine geçemez."

"Şeffaflıktan uzak veri yönetimine bir an önce son verilmezse geleceğimiz tehdit altında"

TÜİK verilerinin "sadece halkın ekmeğini küçültmekle kalmayıp devletin makroekonomik politikalarını da yanlış yönlendirdiğini" söyleyen Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar Orta Vadeli Planlar'daki hedefler son dönemde tutmasa da, gelecekte uygulanacak politikaların da belirlenmesinde TÜİK rakamları son derece etkili. TÜİK sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de çalıyor.

Ne iş dünyası ne kamu önünü görebilecek planlamalar yapabiliyor. Bu şeffaflıktan uzak veri yönetimine bir an önce son verilmezse geleceğimiz de tehdit altında."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Türker Ateş Bolu Politika Ekonomi Güncel Haberler

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