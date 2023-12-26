CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Asgari Ücretlilerin Maaşlarının Haczedilmesini Önlemek İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretlilerin maaşlarının haczedilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kanun teklifi verdi. Gürer, "Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kart borç bakiyesi 2 trilyon 619 milyar liraya ulaşmış durumda… Vatandaşların faizler ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. UYAP üzerinde açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 569" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretli çalışanların maaşların haciz konulmasının önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Gürer, teklifi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret, ortalama ücrete dönüştü. Asgari ücretin belirlenme süreci, herkesin dikkat kesildiği dönem oluyor. Asgari ücretin ne olduğundan çok alım gücü önemli. Çünkü asgari ücret, açıklandıktan birkaç ay sonra açlık sınırı altında kalıyor. Bu ara asgari ücretle geçinmek zorunda kalanların yaşadığı ekonomik sıkıntıları da dikkate alarak, asgari ücretin haczedilememesi, haciz dışı kalması için bir kanun teklifi verdim.

Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kart borç bakiyesi 2 trilyon 619 milyar liraya ulaşmış durumda… Vatandaşların faizler ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. UYAP üzerinde açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 569. Bunların önemli bir bölümü dar gelirli, ekonomik anlamda sorun yaşayanlar ve asgari ücretliler. Asgari ücret alanların ücretlerinin haczedilmemesi için düzenlediğim kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundum. İçinde bulunduğumuz koşullarda asgari ücretle ev geçindirmenin dahi çok zorlaştığı bir süreçte en azından onların asgari ücretleri haczedilmesin. Onlara, süreç içinde borçlarını ödeyecekleri, destek ve yapılanma sağlansın."