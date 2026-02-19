CHP Niğde Milletvekili Gürer: Süt Üreticisi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de süt üreticisi Bülent Özden'i ziyaret etti. Artan yem fiyatları, şap hastalığı nedeniyle yaşanan hayvan kayıpları ve Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatın altında süt satılması nedeniyle üreticilerin zarar ettiğini belirten Gürer, "Üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi. Özden ise 100 hayvanı varken 70'e düşürdüğünü, sütün litresini 20,5 liraya satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Yeşilgölcük kasabasında süt inekçiliği yapan üretici Bülent Özden'i ziyaret ederek, hayvancılığın geldiği noktayı yerinde inceledi. Gürer, "Artan yem fiyatları, şap salgını nedeniyle yaşanan hayvan kayıpları ve süt fiyatlarının maliyetleri karşılamaması üreticiyi sorunlu kıldı, üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

Gürer, süt inekçiliğinin artan girdi maliyetleri altında ezildiğini belirterek, "Süt inekçiliği süt yemi verilerek hayvanın beslenmesini zorunlu kılıyor. Bugün süt yeminin 50 kiloluk torbası 900 liraya dayanmış durumda. 12 ay kapalı alanda sürekli besleme gerekiyor. Hayvan refahı sağlanmadan hayvan yeterli süt de vermiyor. Bu sütü alabilmek için yem almak gerekiyor. Yem maliyeti arttıkça hayvancılık daha da zorlaşıyor" diye konuştu.

"Şap döneminde çok sayıda hayvan telef oldu"

Çok sayıda üreticinin hayvan satmak zorunda kaldığını vurgulayarak, şap hastalığı döneminde yaşanan kayıpların sektörü daha da zayıflattığını belirten Gürer, "Süt inekleri aynı zamanda yavrulama yapıyor ama buzağılar doğduktan sonra özellikle şap döneminde çok sayıda hayvan telef oldu. Ülkemiz hayvancılığı ciddi biçimde sorunlu ve risk altında. Bunun önüne geçmek için hayvancılık yapanlarla ilgili gerçekçi projeler geliştirilmeli. Destekler verilmeli. İthalat değil, yerli hayvancılığın gelişimine yönelik çalışmalar yapılmalı. Ne et ucuzluyor, ne süt ucuzluyor, ne hayvan sayısı artıyor. Süreç doğru yönetilmezse ülkenin hayvancılığı ciddi bir çıkmaza doğru yol alıyor" ifadesini kullandı.

"100 hayvanım vardı, 70'e düşürdüm"

Süt üreticisi Bülent Özden, "20 yıldır hayvancılık yapıyorum. Durumlar iç açıcı değil. Maliyetler yüksek, yem fiyatları yüksek. Veteriner, girdiler hepsi yüksek, yetişemiyoruz. Son iki yılda ciddi küçülmeye gittik. 100 tane hayvanım varsa ben 70'e falan düşürdüm. Şaptan dolayı, hastalıktan dolayı telef olan hayvanlarımız da var. İlaç tedavisini bayağı yaptık ama yine de yüzde 20 zayiat verdik. Sütü azaldı. Hayvanlarda bayağı bir sıkıntı yaşadık" diye konuştu.

Artan yem ve enerji maliyetlerine dikkat çeken Özden, "50 kilo yem 900 liraya yakın. Yonca, silaj… Verirsen süt alıyorsun ama bu sefer de yemciye çalışıyorsun, samancıya çalışıyorsun, yoncacıya çalışıyorsun. Elektrik şu anda 2 lira 22 kuruş oldu. Sütün litre fiyatı bize 20,5 lira olarak yansıyor" dedi.

"Ulusal Süt Konseyinin fiyatı uygulanmıyor"

Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı 22 lira 22 kuruş olan süt fiyatının bölgede 20,5 lira olarak uygulandığını belirten Özden, "Biz direkt aracıya veriyoruz. Fabrikalara satamıyoruz. Burada sütçüler var, onlara veriyoruz. Soğutma tankından gelip alıyorlar. Günde iki sefer sabah akşam" dedi.

"Bu işin sürdürülebilirliği kalmadı"

Hayvanların yıl boyunca kapalı sistemde bakıldığını belirten Özden, "12 ay kapalı. Devamlı hazır yem yiyor. Maliyetler yüksek. Çoluk çocuk kendimiz bakmayalım ekmek kalmaz. Şu anda çiftçi çok zorda. Hayvancılık zorda. Bu işin sürdürülebilirliği kalmadı" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de yem maliyetleri ile süt fiyatı arasındaki dengesizliğin giderilmemesi halinde üreticinin sektörden çekilmeye devam edeceğini belirterek, "Artan girdi maliyetleri, hastalık kaynaklı kayıplar ve aracı sistemi nedeniyle düşük gelirle karşı karşıya kalan üreticiler, yerli hayvancılığın desteklenmesini ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyor. Hayvan hastalıkları önlenip buzağı ölümleri azaltılması yanında yemin sübvanse edilmesi ahır giderleri azaltılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA