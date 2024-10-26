CHP Milletvekili Gürer'den Domates Üreticilerine Destek Çağı

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de domates üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gürer, "Vicdanı olan bu manzara karşısında acı duyar. İktidarın iş bilmez yönetim anlayışı, üretilen ürünlerin değer kazanmasını engelleyerek, maalesef çöpe gitmelerine yol açtı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde domates tarlalarında kalan ürünü yerinde inceleyerek, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Gürer, "Domates bu yıl üreticide para etmedi; tarlada kaldı, çürüdü ve binlerce ton domates ne yazık ki boşa gitti. TÜİK verilerine göre bu yıl domateste bir artış bekleniyordu ancak bu artış tüketiciye yansımadı. Tarlada domatesin kilosu 1.5-2 liradan dahi satılamadı. Markette ise 10 liranın altına inmedi. Üreticinin ürününün değer kazanmaması ve tüketicinin alım gücüne göre raflardaki ürünlerin pahalı olması, piyasayı düzenlemesi gereken siyasi iktidarın yetersiz politikalarının bir sonucudur" dedi.

Ömer Fethi Gürer, salçalık domates alımı yapan tüccarın ve salça fabrikalarının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Gürer, üreticinin sahipsiz kaldığını ve ürünlerin tarlada hayvan yemine dönüştüğünü ifade etti. Binlerce ton ürünün toplanmadığını vurgulayan Gürer, düşük alım fiyatlarının domateslerin tarlada kalmasına neden olduğunu ve çiftçilerin büyük bir zararla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Bu sene şansımızı bir kez daha denedik, fakat yine zarar ettik"

Altunhisar'da domates üreticisi Uğur Tekeli, Gürer'e bu yıl domates üretiminde yaşadığı sorunları anlattı. Tekeli, "Geçen sene de domates para etmemişti. Bu sene şansımızı bir kez daha denedik, fakat yine zarar ettik. Dekara 35 bin TL maliyeti var. Ancak fabrikaların aldığı kilo fiyat sadece 2 lira. Bunun 1 lirası işçilik, 40 kuruşu nakliye, kalan 60 kuruş ise fabrika payı. Üstelik kamyonlara yüklenen domatesin yarısına ret veriyorlar, bu durumda nakliye ücreti de cebimizden çıkıyor. Tarlayı toplamadan bırakmak bizim için daha karlı hale geldi" diye konuştu.

"Seneye ne yapacağız bilmiyorum"

Tarlalarda çürümeye terk edilen domateslerin milli servet kaybına yol açtığını vurgulayan Tekeli, "Bu tarlanın 600 ton domatesi vardı ama maalesef hepsi tarlada kaldı" diyerek yaşanan zararın boyutlarını dile getirdi.

Yükselen maliyetlerin ve bankalardan alınan yüksek faizli kredilerin üreticiyi çıkmaza soktuğunu belirten Tekeli, "Borçlarımız var; özel bankalar yüzde 60 faiz uyguluyor, biz de mecburen alıp ilaç borcunu ödeyeceğiz. Seneye ne yapacağız bilmiyorum. Biz çalışıyoruz ama kime çalışıyoruz bilmiyoruz. 60 dekar domates ektik ama emeğimizin karşılığını alamadık. Biz kimi düşünüyoruz, kime çalışıyoruz; çalıştığımız kişiler de belli değil" ifadeleriyle endişesini paylaştı.

"Üreten kazanamıyor, tüketen ise pahalı ürün alıyor"

Tarlalarda para etmeyen domatesin, büyük kent merkezlerinde ise yüksek fiyatlarla tüketicinin elini yaktığını belirten Gürer, "Tarlada üretici perişan olurken, şehirlerde salçalık domates 10 liradan satılıyor. Üreten kazanamıyor, tüketen ise pahalı ürün alıyor. Bu durum iktidarın plansızlığının sonucu ve sistemin yaratığı durum" dedi.

"Destek verilmediği için tarlada çöp oldu"

Ömer Fethi Gürer, "Bakanlık, 'Çiftçiyi destekliyoruz' diyor ancak çiftçinin ürününün durumu ortada. Tarlada çürüyen bu domatesler hayvan yemi dahi olamayacak durumda. Oysa ki bu ürün salça olarak değerlendirilebilir, kurutularak satılabilirdi. Ancak destek verilmediği için tarlada çöp oldu. Vicdanı olan bu manzara karşısında acı duyar. İktidarın iş bilmez yönetim anlayışı, üretilen ürünlerin değer kazanmasını engelleyerek, maalesef çöpe gitmelerine yol açtı. Domates tarlasının boz toprağı kırmızıya çaldı çünkü domates tarlada kaldı. Üstelik ekim dönemi gelmesine rağmen tarlayı sürüp yeni ürün ekemiyorlar. 60 dekarlık alan bu yıl ziyan oldu, 600 ton domates çöpe gitti. Çiftçi bu yıl kara bir yıl yaşadı ve umduğunu bulamadı." sözleriyle tarımsal planlama eksikliğini eleştirdi.