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CHP Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesine Tepki Gösterdi

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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe tepki gösterdi. Karakoz, 'Çiftçi tarlasını neden ekemiyor, neden üretimden vazgeçiyor diye kendi politikalarını sorgulayacakları yerde, çiftçinin tarım arazisine el koyup başkasına kiraya vermekle tehdit ediyorlar. Tarım arazilerinin boş kalmasının asıl sebebi AKP'nin yanlış ve plansız tarım politikalarıdır' dedi.

(ANKARA)- CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe tepki gösterdi. Karakoz, "Çiftçi tarlasını neden ekemiyor, neden üretimden vazgeçiyor diye kendi politikalarını sorgulayacakları yerde, çiftçinin tarım arazisine el koyup başkasına kiraya vermekle tehdit ediyorlar. Tarım arazilerinin boş kalmasının asıl sebebi AKP'nin yanlış ve plansız tarım politikalarıdır" dedi.

Evrim Karakoz yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliği eleştirdi.

İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin başka kişilere kiralanmasını, "Bu uygulama her ne kadar ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmaya yönelik bir adımmış gibi görünüyor olsa da aslında açıkça ekonomik sıkıntılar nedeniyle yoksullaşan çiftçinin arazisine el koyup, büyük kartellere ve yandaşlara rant yaratmaya yönelik bir düzenlemedir" diye değerlendiren Karakoz, şu görüşleri dile getirdi:

"Üreticinin girdi maliyetleri katlanırken; gübresi, mazotu, ilacı her türlü masrafı artarken çiftçiyi yeterince desteklemeyen AKP hükümeti, şimdi de köylünün elindeki tarım arazilerine göz dikmiş durumda. Çiftçiyi bitirdiniz, perişan ettiniz yetmedi toprağına mı çökeceksiniz?

Yönetmeliğe göre, çiftçi iki yıl süreyle tarım arazisini işlemezse, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önce çiftçiyi ayakta tutacak ve üretime devam etmesini sağlayacak politikalar üretmesi gerektiğini vurgulayan Karakoz, şöyle devam etti:

"Bu iktidar çiftçiyi ürettiği zaman zarar eder hale getirdi"

"22 yıllık AKP iktidarı plansız ve yanlış tarım politikalarıyla ülke tarımını bitme noktasına getirdi. Bugün üretici neyi ekerse, ne kadar kazanacağını bilmiyor. Tarım destekleri çok yetersiz. Mazotu, gübresi aldı başını gitti. Bu iktidar çiftçiyi ürettiği zaman zarar eder hale getirdi. Tarım arazileri boş kalıyorsa, iktidarın çiftçinin elinden tutmaması nedeniyle, üreticiyi yeterince desteklememesi nedeniyle boş kalıyor.

Bu uygulama her ne kadar ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmaya yönelik bir adımmış gibi görünüyor olsa da aslında açıkça ekonomik sıkıntılar nedeniyle yoksullaşan çiftçinin arazisine el koyup, büyük kartellere ve yandaşlara rant yaratmaya yönelik bir düzenlemedir. Bakanlık önce arazi sahibine tarlasını neden ekemediğini, üretimden neden vazgeçtiğini sormalıdır. Yeniden üretime döndürecek destek ve teşvikleri sağlamalıdır.

İktidara çağrımızdır; önce tarım desteklerini üreticinin ihtiyacını karşılayacak seviyelere çıkarın. Çiftçiye vergisiz mazot verin, gübre desteği sağlayın. Elektrik ve su fiyatlarını düşürün. En önemlisi de tarımsal üretimi planlayın. Çiftçi ne ekerse ne kazanacağını önceden bilsin. Günü birlik kararlarla politika yürütmeyin. İşte o zaman tarım arazileri boş kalmaz. İşte o zaman tarımda ilerleme sağlanır. Tarım ve Orman Bakanlığı bu tartışmalı uygulamadan derhal vazgeçmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Evrim Karakoz Milletvekili Ekonomi Aydın Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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