CHP Milletvekili Dinçer: Diyanet'in açıkladığı fitre miktarı yetersiz

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı fitre miktarıyla ilgili "TÜİK'den sonra Diyanet de süslü rakamlar vermeye başladı. Bir fakirin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş bir tas çorba bile alamayacak durumdadır. 130 lira olarak açıklanan fitre bedeline bırakın iki öğün yemeği, bir öğün yemek dahi alamazsınız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Semra Dinçer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için 130 lira olarak belirlediği fitre miktarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Dinçer, şunları kaydetti:

"VATANDAŞA KULAK TIKAYANLAR FİTREYİ 130 LİRA OLARAK BELİRLEYEREK VATANDAŞIN HEYECANINA RESMEN KET VURUYOR"

"Diyanet'e göre; fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması suretiyle onun bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Yurttaşın yeni yılda aldığı zamlar henüz 2 ay geçmeden en az yüzde 10 oranında buharlaşmış, gıda fiyatları her geçen gün zamlanmışken, sokağa inmeyenler, vatandaşa kulak tıkayanlar fitreyi 130 lira olarak belirleyerek vatandaşın bayram heyecanına resmen ket vuruyor. 130 lirayla bir fakire ne yemek yedirebilirsiniz ne de doğru düzgün bir gıda yardımı yapabilirsiniz.

"BU HESAPLA SAHURU YAPAN, İFTAR YAPMAYACAK; İFTARI YAPAN SAHURU YAPAMAYACAK"

Dışarıda bir çorba olmuş 100 lira. Ekmek arası tavuk döner olmuş 100 lira. Bir kilo pirinç alsanız 50 lira, salça alsanız en küçük paketi 50 lira. Ayçiçek yağının 1 litresi 45 lira, bir kilo kuru fasulye 60 lira, bir kilo soğan 10 lira, bir kilo tuz 20 lira. Bu paraya kim nasıl doyacak? Tüm Türkiye'yi açlığa, yoksulluğa mahkum edenler, gerçek enflasyon ortaya çıkmasın diye bin bir takla atmaya devam ediyorlar. Bu hesapla sahuru yapan, iftar yapmayacak; iftarı yapan sahuru yapamayacak. Belirlenen bu miktarın kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayabileceğini düşünmek de ancak AKP iktidarına yakışırdı. Belirlenen fitre miktarı Ramazan ayında iftar sofralarının boş kalacağının en önemli kanıtıdır."