Süleyman Bülbül: Gün Gelecek, Devran Dönecek, Zulüm Ettiğiniz Bu Halk Size Sandıkta Gereken Cevabı Verecek

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "2026 yılında sarayın bir günlük harcaması 58 milyon lira olacak. Açlık, yoksulluk tüm ülkeyi sarıp sarmalamışken, har vurup harman savuran, itibardan tasarruf etmeyen saray ve şürekasına sesleniyorum hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Başınızı rahatça yastığa nasıl koyabiliyorsunuz? Gün gelecek, devran dönecek, zulüm ettiğiniz bu halk size o sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bir yılın ekonomik değerlendirmesini yaptı. Ekonomik tablonun vahim olduğunu, işçinin, emekçinin sefalet için olduğunu ifade eden Bülbül, açlıkla, sefaletle mücadele eden işçinin, emekçinin, milyonlarca asgari ücretlinin kaderine bırakıldığını söyledi.

CHP'li Bülbül'ün açıklamasında şunları ifade etti:

"Geçen sene ortalama bir yılbaşı paketi bin 195 lirayken, bu sene 2 bin lira. Geçen sene bugün 35 lira 24 kuruş olan dolar, bugün 42 lira 85 kuruş, 36 lira 63 kuruş olan euro, bugün 50 lira 70 kuruş. 2 bin 967 lira olan gram altın, bugün 6 bin 190 lira. Geçen sene 43 lira 60 kuruş olan benzin bugün 52 lira 69 kuruş, 44 lira 52 kuruş olan motorin 54 lira 24 kuruş, 27 lira 71 kuruş olan otogaz bugün 30 lira 18 kuruş oldu. Geçen sene bugün 895 lira olan mutfak tüpü bugün bin 165 liradan satılıyor.

"28 bin 75 liralık asgari ücretle sadece 4 buçuk adet gram altın alınabiliyor"

Geçen sene bugün; 1 kilogram beyaz peynir 214 lirayken bugün aynı peynir 307 lira, 5 litrelik ayçiçek yağı 319 lirayken, bugün 499 lira, 1 kilogram zeytin 199 lirayken, bugün 290 lira, organik 10'lu yumurta 112 lirayken, bugün 161 lira, 45 lira olan 1 litre süt bugün 60 lira. Geçen sene 511 lira olan 900 gramlık bebek maması bugün 850 liraya satılıyor. Asgari ücretin açıklandığı 24 Aralık 2024'te asgari ücret 627 dolar iken; bugün 22 bin 104 liralık asgari ücret 515 dolar. Yani asgari ücretten 112 dolar eridi gitti. Yeni açıklanan 28 bin 75 liralık asgari ücretle sadece 4 buçuk adet gram altın alınabiliyor. Bu enflasyon ortamında, açlıkla, sefaletle baş başa bırakılan asgari ücretlinin maaşı her geçen gün eriyecek, işçi emekçi, milyonlarca asgari ücretli kaderine bırakılacak.

"Yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan projelere 238 milyar lira para ayrıldı"

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirilen 19 Mart darbesi sonrasında borsada panikle 1,5 trilyon liralık değer kaybı yaşandı. Merkez Bankası, 60 milyar dolar rezerv satışı gerçekleştirdi. 19 Mart darbesi sonrasında en büyük yabancı sermaye çıkışı yaşandı. AKP'nin 'cebimizden tek kuruş çıkmıyor' diyerek savunduğu yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan projelere 2026 yılında garanti, kira ve hizmet bedeli olarak ödenmek için bütçeden 238 milyar lira para ayrıldı. İktidar faiz lobilerine para akıtırken; icra dairelerine 1 Ocak – 12 Aralık günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında yani 1 milyon 218 bin adet artarak 10 milyon 80 bine yükseldi.

"Hiç mi yüzünüz kızarmıyor?"

Sarayın 2025 yılı bütçesi 16 milyarın üzerindeyken 2026 yılı bütçesi 21 milyar 286 milyon lira oldu. Yani 2026 yılında sarayın bir günlük harcaması 58 milyon lira olacak. Açlık, yoksulluk tüm ülkeyi sarıp sarmalamışken, har vurup harman savuran, itibardan tasarruf etmeyen Saray ve şürekasına sesleniyorum hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Başınızı rahatça yastığa nasıl koyabiliyorsunuz? Gün gelecek, devran dönecek zulüm ettiğiniz bu halk size o sandıkta gereken cevabı verecek."