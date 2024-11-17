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CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna Pazaryeri'nde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Tezgahın arkasına geçen Özel, önlüğü takıp lahana satışı yaptı.

İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önlük giyip lahana satışı yaptı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN PAZAR ZİYARETİ

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcıların ve caddede satış yapan esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı

ÖNLÜK GİYİP LAHANA SATTI

Ziyaret esnasında ilginç anlar yaşandı. Özgür Özel bir süre sonra tezgahın arkasına geçti. Önlüğü takan Özel lahana sattı. Özel'e hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

EN İYİ YAPABİLCEĞİ İŞİ BULMUŞ DEVAM ETMELİ

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Haber YorumlarıCem 34:

kandilin eş partsinin eş başkanı eko efendinin yurt içi yurtdışı gezileri yeme içme eğlence için para kuleleri suyunu çekince boğazdaki kaçak yalının sözde tadilat ve tamirat adı altında talan edilmesi abb'nın konser paraları suyunu çekince izmiri keza öyle bok götürüyor belediye başkan yardımcısı iş yapma yerine internetten fal bakıyor özel efendi ise ne yapsın bir yerden para gelmesi lazım der gibi pazar tezgahında pazarıcılık yapmaya başladı.nedense icraat yok yalan dolan algı var

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