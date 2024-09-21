CHP Lideri Özgür Özel'den Ercan Güven İçin Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden Milliyet gazetesi spor yazarı Ercan Güven için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Milliyet gazetesi spor yazarı Ercan Güven için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim spor basınımızın saygın isimlerinden, Milliyet gazetesi spor yazarı Ercan Güven'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.