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CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Diren'i CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde Diren, iş dünyasının sorunlarını aktardı ve TÜSİAD'ın hazırladığı raporları Kılıçdaroğlu'na sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kabulde, TÜSİAD Başkanı Diren, iş dünyasının yaşadıkları sorunları aktardı ve TÜSİAD tarafından hazırlanan raporları Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat da eşlik etti.

Kaynak: AA
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