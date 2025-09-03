CHP'li Zeybek: İstanbul İl Kongresi'nde Hukuksuzluk 5 Milyar Dolara Mal Oldu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İstanbul İl Kongremize yönelik hukuksuzluk abidesi karar, bu ülkeye 5 milyar dolara mal oldu. 2 günde tam 5 milyar dolar satıldı. Demokrasi olmadan ekonomi ayakta kalmaz!" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiri olarak görevden uzaklaştırılması kararının ekonomik maliyetini değerlendirdi. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Kongremize yönelik hukuksuzluk abidesi karar, bu ülkeye 5 milyar dolara mal oldu. 2 günde tam 5 milyar dolar satıldı. Demokrasi olmadan ekonomi ayakta kalmaz! Siz istediğiniz kadar faizi düşürmeye, enflasyonu baskılamaya, doları frenlemeye çalışın… Hukuku, iradeyi ve milletin seçme hakkını yok saydığınız anda, piyasalar da güveni kaybeder.

Kaşıkla verdiğinizi kepçeyle alıyorsunuz. Kasa boşaldıkça yük halkın sırtına biniyor. Enflasyon büyüyor, hayat pahalılığı artıyor, halk daha da yoksullaşıyor. Siyasi hırs uğruna yapmadığınızı bırakmadınız, demokrasiye vurulan her darbe, milletin cebinden çıkan milyar dolarlarla ödeniyor. Kaybettirilen güveni de, çalınan yarınları da yeniden inşa edeceğiz. Demokrasi yeniden yükselecek."