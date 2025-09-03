Haberler

CHP'li Zeybek: İstanbul İl Kongresi'nde Hukuksuzluk 5 Milyar Dolara Mal Oldu

CHP'li Zeybek: İstanbul İl Kongresi'nde Hukuksuzluk 5 Milyar Dolara Mal Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi'ne yönelik alınan hukuksuz kararın Türkiye ekonomisine 5 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Zeybek, demokrasi olmadan ekonominin ayakta kalamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İstanbul İl Kongremize yönelik hukuksuzluk abidesi karar, bu ülkeye 5 milyar dolara mal oldu. 2 günde tam 5 milyar dolar satıldı. Demokrasi olmadan ekonomi ayakta kalmaz!" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiri olarak görevden uzaklaştırılması kararının ekonomik maliyetini değerlendirdi. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Kongremize yönelik hukuksuzluk abidesi karar, bu ülkeye 5 milyar dolara mal oldu. 2 günde tam 5 milyar dolar satıldı. Demokrasi olmadan ekonomi ayakta kalmaz! Siz istediğiniz kadar faizi düşürmeye, enflasyonu baskılamaya, doları frenlemeye çalışın… Hukuku, iradeyi ve milletin seçme hakkını yok saydığınız anda, piyasalar da güveni kaybeder.

Kaşıkla verdiğinizi kepçeyle alıyorsunuz. Kasa boşaldıkça yük halkın sırtına biniyor. Enflasyon büyüyor, hayat pahalılığı artıyor, halk daha da yoksullaşıyor. Siyasi hırs uğruna yapmadığınızı bırakmadınız, demokrasiye vurulan her darbe, milletin cebinden çıkan milyar dolarlarla ödeniyor. Kaybettirilen güveni de, çalınan yarınları da yeniden inşa edeceğiz. Demokrasi yeniden yükselecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.