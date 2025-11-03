CHP'li Yıldız: Turizmdeki Gelir Artışı 'Kağıt Üzerinde' Kalıyor

(ANKARA)– CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye'nin 2025 yılının ilk dokuz ayına ilişkin turizm verilerinin, ekonomik tablonun çarpıklığını gözler önüne serdiğini öne sürerek, "Turizmdeki gelir artışı 'kağıt üzerinde' kalıyor; halk tatil yapamaz, ülke de sürdürülebilir kazanç elde edemez hale geliyor" dedi.

CHP'li Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, turizm gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 50 milyar dolara yükseldiğini, turizm giderlerinin ise yüzde 37 oranında artarak 7,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yıldız, "Turizmden elde ettiğimiz gelirde küçük bir artış yaşanırken, vatandaşın yurt dışına yaptığı harcamalar hızla yükseldi. Bunun temel nedeni, döviz kurunun yapay biçimde baskılanması ve Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisiyle fiyatların artık birçok ülkeye göre çok daha pahalı hale gelmesidir" ifadesini kullandı.

"Turizmdeki gelir artışı 'kağıt üzerinde' kalıyor"

Yıldız, vatandaşın kendi ülkesinde tatil yapmanın maliyetine katlanamadığını belirterek, "Bu nedenle başta Yunanistan olmak üzere çevre ülkeler, Türk vatandaşları için daha uygun tatil destinasyonlarına dönüştü. Bir başka deyişle, turizmdeki gelir artışı 'kağıt üzerinde' kalıyor; halk tatil yapamaz, ülke de sürdürülebilir kazanç elde edemez hale geliyor" dedi.

Net turizm gelirinin artışa rağmen sadece yüzde 1,5 oranında, yani 628 milyon dolar artarak 42,3 milyar dolara ulaştığını kaydeden Yıldız, "Bu da gösteriyor ki gelirdeki büyüme rakamsal bir illüzyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye'ye gelen turistler kişi başına ortalama bin dolar harcarken, Türkiye'den yurt dışına giden vatandaşlarımızın kişi başına ortalama harcaması 861 dolar oldu. Yani artık Türk vatandaşları da yurt dışında neredeyse turistler kadar harcama yapıyor. Üstelik yabancı turistlerin Türkiye'deki kişi başına harcaması yüzde 3,7 artarken, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki kişi başına harcaması yüzde 33,5 oranında arttı. Bu fark, hem gelir adaletsizliğinin hem de iç turizmin çöküşünün en somut göstergesidir" dedi.

"İnsanların dinlenmeye, nefes almaya, seyahat etmeye hakkı vardır"

İktidarın çözüm üretmek yerine vatandaşa yük bindirdiğini öne süren Yıldız, "Türkiye'den yurt dışına çıkışları azaltmak için yurt dışı çıkış harcını Ağustos 2024'te 150 liradan 500 liraya, 2025 yılı başında 710 liraya, Eylül 2025'ten itibaren ise bin liraya çıkararak halkın cebine yeni bir yük daha ekledi. Bu kararlar, turizmi ve serbest dolaşımı kısıtlayan, vatandaşı cezalandıran uygulamalardır. Oysa insanların dinlenmeye, nefes almaya, seyahat etmeye hakkı vardır" dedi.

"Türkiye'nin potansiyeli var; ama bu potansiyeli halkın refahına dönüştürecek irade yok"

Yıldız, şunları kaydetti:

"Turizm gelirini yalnızca otellere, zincir şirketlere değil; köy pansiyonlarına, küçük işletmelere, üreticilere, çiftçilere de paylaştıran bir politikayı hayata geçirmek zorundayız. Türkiye'nin potansiyeli var; ama bu potansiyeli halkın refahına dönüştürecek irade yok. Biz o iradeyi temsil ediyoruz. Halkın hem ürettiği hem de dinlenebildiği bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz."