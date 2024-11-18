CHP'li Yavuzyılmaz'dan AK Parti'ye Enerji Tepkisi

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ak Parti'li Orhan Erdem'e, "Enerji teknik bir konudur. Hamasetle enerji işi konuşamazsınız. Çıkar gözlüğünü, gözüne sokayım bu belgeyi. Gazze'de çocuklar öldürülürken buna ses çıkarmıyorsunuz, 1 dolar 27 sente hala daha varil varil petrol akıtıyorsunuz, ahlaktan siz bahsedemezsiniz" diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, "yurtdışından elektrik ithalatı yapıldığı"na yönelik açıklaması üzerine, "Bu verileri nereden alıyorsunuz. Bakan burada, yetkilileri burada. Ben sordum. 'EÜAŞ zarar ediyor, diğer taraftdan da elektriği ucuza veriyor' diyor. EÜAŞ aynı fiyattan verse konutlardaki elektrikle ilgili sübvansiyonu nereden karşılayacak" diye konuştu.

AK Parti'nin doğalgazı 20 yılda Türkiye'deki illere, ilçelere, hatta köylere kadar getirdiğini söyleyen Erdem, "Hangi iktidar adayının böyle hayali oldu. 4 gemimiz var, durmadan artıyor ve yurt dışında Somali'de dahil petrol arar olduk" diye konuştu.

CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, AK Parti'li Erdem'in sözlerini eleştirerek, "Burada Sayın Bakan'a yöneltilmiş, siz neden çıkıp bir savunma yapıyorsunuz, küçümseyen tavır içinde oluyorsunuz" karşılığını verdi.

Erdem: "Gölge bakan, gölgeden güneşe çıkmıyor"

AKP'li Erdem, Yavuzyılmaz'a yönelik "Gölge bakan, gölgeden güneşe çıkmıyor. Halkın arasına çıkıp dünyada neler olduğunu görmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Deniz Yavuzyılmaz: "Ben milletim adına konuşuyorum"

Deniz Yavuzyılmaz da Erdem'e "Enerji teknik bir konudur. Hamasetle enerji işi konuşamazsınız. Çıkar gözlüğünü, gözüne sokayım bu belgeyi. Gazze'de çocuklar öldürülürken buna ses çıkarmıyorsunuz, 1 dolar 27 sente hala daha varil varil petrol akıtıyorsunuz, ahlaktan siz bahsedemezsiniz" dedi.

Söz hakkı talep eden Yavuzyılmaz, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un veremeyeceğini söylemesi üzerine "Sayın Erdem niye konuşuyor o zaman. Yönetim tarzınızı kabul etmiyorum. Ben milletim adına konuşuyorum, beni susturmak milleti susturmak demek. Bunu da yapmanıza müsade etmem" diye tepki gösterdi.