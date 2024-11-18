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CHP'li Vekillerden Bakan Bayraktar'a Eleştiriler

CHP'li Vekillerden Bakan Bayraktar'a Eleştiriler
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CHP'li milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde yaz saati uygulaması ve İsrail'e petrol sevkiyatını eleştirdi. Bakan Bayraktar'a yönelik sert ifadelerle tepki gösterdiler.

(TBMM)- CHP'li milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaz saati uygulaması ile İsrail'e petrol sevkiyatını eleştirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.  CHP'li milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a yaz saati uygulaması nedeniyle yaşanan sorunlar ve ve İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

"Damat gitti mirası kaldı"

Yaz saati uygulamasının devam ettiğine işaret eden CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Çocuklar soruyor, 'uyanamıyoruz, kahvaltı yapamıyoruz.' Damat gitti mirası kaldı" dedi.

"İsrail'e gönderilen petrolden de rahatsız değilsiniz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Sayın Berat Albayrak'ın mirası bu. Siz bu İsrail'e gönderilen petrolden de rahatsız değilsiniz herhalde. İsrail'e hala petrol akıyor. Azerbaycan resmi sitesinde yazıyor. Hala İsrail'e petrol göndermeye devam ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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