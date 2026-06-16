CHP'li Cumhur Uzun'dan Datça İçin İki Bakana Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Datça Emecik Mahallesi'nde bulunan 19 hazine taşınmazının özelleştirme kapsam ve programına alınmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, konuya ilişkin açıklamasında, "13 Haziran'da yayımlanan kararla Datça Emecik'teki 19 hazine taşınmazı, yaklaşık 384 bin metrekarelik halk arazisi özelleştirme kapsamına alındı. Üstelik burası Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi yani korunması gereken bir doğal miras alanı. Bu karar, kamu yararı değil rant tercihi, koruma değil yağma iradesidir. Datça'nın koyları, kıyıları, orman dokusu ve halkın ortak varlıkları ihale dosyalarına sığdırılamaz. Datça satışa çıkarılacak emlak değil, gelecek kuşaklara bırakılması gereken doğal mirastır" dedi.

Uzun, özelleştirme kararının Datça halkının, yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve çevre örgütlerinin görüşü alınmadan gündeme getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sürecin şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini ifade etti. Uzun, şunları kaydetti:

"Bu alanların mevcut imar durumu nedir, değer tespiti nasıl yapılmıştır, hangi yatırım talepleri vardır, kimler bu alanlarla ilgilenmektedir, elde edilecek gelir nerede kullanılacaktır? Daha önemlisi, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan bu alanların yapılaşma baskısına açılmayacağının güvencesi nedir? Kamu yararı yoksa bu kararın meşruiyeti de yoktur. Datça'nın suyu, toprağı, zeytini, ormanı ve sahili şirketlere açılacak bir yatırım kalemi değildir. Bu topraklar halkındır; gelecek kuşaklara bırakılacak ortak emanettir."

Datça'nın doğal mirasını korumak için sürecin takipçisi olacaklarını bildiren Uzun, "Buradan açıkça söylüyoruz: Datça'yı parsel parsel pazarlayan bu anlayışa da bu yağmaya da sessiz kalmayacağız. Kıyılar halkındır, Datça halkındır, gelecek kuşakların hakkıdır. Bu kararın geri alınması için hem Meclis'te hem de kamuoyu önünde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA