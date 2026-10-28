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CHP'li Uyar, TFF'nin naklen yayın ihalesini mevcut yönetimle yapmasını doğru bulmadı

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CHP'li Uyar, TFF'nin naklen yayın ihalesini mevcut yönetimle yapmasını doğru bulmadı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, TFF'nin mevcut yönetimle naklen yayın ihalesi yapmasını doğru bulmadı. Şeffaflık ve yeni, güvenilir bir yönetim çağrısı yapan Uyar, kulüplerin gelir kaybı yaşamaması için sürecin sağlam zeminde yürütülmesini istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, TFF yönetiminin tartışmalı hale geldiğini bu nedenle naklen yayın ihalesi gerçekleştirmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, şeffaflık ve TFF'de yönetim değişikliği çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) naklen yayın ihalesi gerçekleştirmesini eleştirdi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminin mevcut durumuyla naklen yayın ihalesini gerçekleştirmesinin doğru olmayacağını savunan, federasyona yeni ve güvenilir bir yönetim çağrısında bulunan Uyar, TFF'de yedek yönetim kurulu üyesi kalmadığını ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile önde gelen hakemlerden birinin bahis ve futbol bağlantılı suçlamalar kapsamında tutuklandığını hatırlattı.

Yaşananların yalnızca hakemlik kurumunu değil, Türk futbolunun yönetimine duyulan güveni de etkilediğini, naklen yayın ihalesi gibi kulüplerin geleceğini doğrudan ilgilendiren önemli bir sürecin, güven tartışmalarının gölgesinde yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Uyar, "TFF bu haliyle naklen yayın ihalesini gerçekleştiremez. Meşruiyet söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Naklen yayın gelirlerinin kulüpler açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Uyar, kulüplerin ekonomik sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve sportif başarıları açısından yayın gelirlerinin belirleyici olduğunu, kulüplerin hak ettikleri payı alması gerektiğini dile getirdi.

Türk futbolunun ekonomik geleceğini belirleyecek bir ihalenin, yönetim ve güven tartışmalarından bağımsız ele alınamayacağını savunan Uyar, kulüplerin gelir kaybına uğramaması için sürecin sağlam bir zeminde yürütülmesinin şart olduğunu kaydetti. TFF yönetiminin naklen yayın ihalesini mevcut koşullarda gerçekleştirmek yerine, süreci yeni ve güvenilir bir yönetime bırakması gerektiğini söyleyen Uyar, naklen yayın ihalesinin şeffaflık, güven ve kulüplerin ekonomik hakları gözetilerek yürütülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: ANKA
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