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CHP’li Ulaş Karasu: 'Millet soğana muhtaç oldu'

CHP’li Ulaş Karasu: 'Millet soğana muhtaç oldu'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir'deki semt pazarında vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinleyerek, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Balık fiyatlarının ve sebze meyve fiyatlarının artışından bahseden esnafa, 'Millet soğana muhtaç oldu' sözleriyle yanıt verdi.

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir'de semt pazarında hem esnafı hem de vatandaşların sorunlarını dinledi. Karasu, "Millet soğana muhtaç oldu" dedi.

Ulaş Karasu, Balçova Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafı satışların düşmesinden, vatandaşlar da alım gücünün düşmesi nedeniyle alışveriş yapamamaktan şikayet etti.

Balık satan bir esnaf Karadeniz'deki hava koşulları nedeniyle balık fiyatlarının 80 liradan 200 liraya kadar çıktığını söyledi. Soğan ve brokolinin fiyatlarının çok arttığını söyleyen bir başka esnafa Karasu, "Vatandaş alabiliyor mu" diye sordu. Esnaf, "Nasıl alacak? Arkada mal yok. Bir aileyi nasıl geçindireceksin? 4 kişilik bir aile olduğunu düşün, haftada 3 gün çalışacaksın. Şu anda bu pazarda kaç kişi var? Biz bu pazarı kurduğumuzda 2007 yılında bu saatte insanlar üst üsteydi. Şu anda insanlarda alım gücü kalmadı, bitti" yanıtını verdi. Bunun üzerine Karusu, "Millet soğana muhtaç oldu" dedi. Bir esnaf da Karusu'ya "Bütün umudumuz sizsiniz, CHP" dedi.

"Geçiniyoruz, sürüne sürünü..."

"Geçiniyoruz, sürüne sürüne. Ancak karnımızı doyurduk. Yerin dibine batsınlar daha ne diyelim" diyen bir vatandaşa Karasu, "Düzelteceğiz, hep birlikte düzelteceğiz. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücretin 30 bin olmasını istiyoruz" yanıtını verdi.

Karasu'nun emekli bir vatandaşa "Daha hiçbir şey almamışsın" demesi üzerine, "Dönüyoruz dolaşıyoruz, hesaplı bir şey bulalım diye bir de akşamüstü dolaşıyoruz daha ucuzunu bulacağız diye" yanıtını verdi. Karasu, "Emeklilerimiz çok ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Hayatlarının en rahat dönemini yaşamaları gerekirken en zor dönemini yaşıyorlar. İnşallah hep beraber düzelteceğiz" diye konuştu.

Bir başka emekli vatandaş da Ulaş Karasu'ya, "Her şey bol ama para yok elde" derken, "Torunlara harçlık verebiliyor musun" sorusuna emekli vatandaş, "Torunlar bana veriyor harçlığı" diye yanıt verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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