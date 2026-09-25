CHP'li Türeli, AYM önünde intihar eden emekli polis için yoksulluğu AKP'ye bağladı

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "İktidar, kaynakları yandaşlara, israfa ve garantili ödemelere aktarırken, emeklileri açlığa mahküm bırakmıştır. Emeklilerin yoksulluğu tesadüf değil, AKP'nin ekonomi politikasının bir sonucudur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türeli, Şekeroğlu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi önünde, seyyanen zam talebiyle toplananlar arasında bulunan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun vefatı hepimizi derinden sarstı.

İktidar, kaynakları yandaşlara, israfa ve garantili ödemelere aktarırken, emeklileri açlığa mahküm bırakmıştır. Emeklilerin yoksulluğu tesadüf değil, AKP'nin ekonomi politikasının bir sonucudur.

Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA