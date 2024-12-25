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CHP'li Tanrıkulu'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi: "İnsanlarımız Burada Aç. Evlerine Götürecek İçi Dolu Poşetler Yok"

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Tanrıkulu Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız burada aç. Evlerine götürecek içi dolu poşetler yok. Geçen yıl dörtte üçünü doldurdukları pazar çantalarının yarısını bile dolduramıyorlar. Böyle bir ortam varken Sayın Erdoğan hamaset yapıyor, sadece Suriye’den bahsediyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Tanrıkulu Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız burada aç. Evlerine götürecek içi dolu poşetler yok. Geçen yıl dörtte üçünü doldurdukları pazar çantalarının yarısını bile dolduramıyorlar. Böyle bir ortam varken Sayın Erdoğan hamaset yapıyor, sadece Suriye'den bahsediyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır Yenişehir İlçesi Şehitlik Semt Pazarını ziyaret etti. Pazarda vatandaşların çok az alışveriş yapabildiklerine dikkat çeken Tanrıkulu, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Yenişehir İlçesi Şehitlik Semt Pazarı'ndayım. Diyarbakır'ın kenar semtlerinden biridir ve ağırlıkla yoksul yurttaşlarımızın yaşadığı bir semttir. Pazarı boydan boya dolaştım, yurttaşlarımız mutsuz, poşetlerini dolduramıyorlar ve alışveriş yapamıyorlar. Yeni yıl gelecek ve asgari ücret açıklandı, 22 bin 104 Lira oldu.

Bugün Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısında 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz' dedi. Enflasyon, TÜİK rakamlarına göre yüzde 47, İTO'ya göre yüzde 60, ENAG'a göre de yüzde 87. Asgari ücrete gelen zam da yüzde 30 ve 22 bin 104 lira oldu. Yurttaşlarımız pazarda en fazla 2 günlük alışveriş yapabiliyorlar ve bu da en az bin 500 lira tutuyor. 130 lira yumurta. Bunu kaç kişi nasıl yiyecek?

"Erdoğan'ın kafası sadece Şam'da olmasın"

Sayın Erdoğan bize 'Popülizm yapmayın' diyor. Hangisi popülizm? Bu pazarlarda yurttaşlarımızla konuşmak, onların sıkıntılarını dinlemek ve anlatmak mı popülizm, yoksa Ankara'da parlamentoda bu pazardan haberdar olmadan konuşmak mı popülizm? Savaş, çatışma ve hamaset karın doyurmuyor. İnsanlarımız burada aç. Evlerinde götürecek içi dolu poşetler yok. Geçen yıl dörtte üçünü doldurdukları pazar çantalarının yarısını bile dolduramıyorlar. Böyle bir ortam içerisindeyiz, Sayın Erdoğan hamaset yapıyor, sadece Suriye'den bahsediyor. Bu pazarın da gündemi Suriye ama orada savaş istemiyorlar, barış istiyorlar. Suriye'de Kürtlere düşmanlık istemiyorlar, onlarla da barışsın diyorlar Erdoğan. Sadece Şam'da olmasın, Kürtlerin, Türkmenlerin, Süryanilerin, Dürzilerin, Hristiyanların yaşadığı yerlerde de olsun, sadece Suriyeliler değil, onlarla da konuşsun savaşmasın' diyor buradaki yurttaşlarımız."

CHP'li Tanrıkulu'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi:
Kaynak: ANKA / Güncel
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