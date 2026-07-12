Haberler

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: "200 Lirayla Artık Bir Kase Çorba Bile İçemiyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2009'da tedavüle giren 200 liralık banknotun alım gücünün bugün neredeyse sıfırlandığını belirterek, 200 lirayla bir kase çorba dahi alınamadığını söyledi.

ANKARA – CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılıyla bugün arasındaki alım gücü farkına dikkati çekerek, "200 lirayla artık bir kase çorba bile içemiyoruz" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından video paylaştı. Tanrıkulu, videoda yemek yediği bir restoranda yaptığı açıklamada, 200 liralık banknotun 1 Ocak 2009'da tedavüle girdiğini anımsatarak, o dönemde 200 lirayla yaklaşık 50 kase çorba, 5 gram altın ve 132 dolar alınabildiğini söyledi.

Bugün ise 200 lirayla bir kase çorba dahi içilemediğini belirten Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği nokta, bizi de getirdiği nokta budur. Nasıl yoksullaştığımızı, cebimizdeki paranın değer kaybını göstermek için çorba örneğini verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Kuşadası'nda 5. kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kuşadası'nda 5. kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı