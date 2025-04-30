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CHP'li Sarıbal'dan Tarım Sigortası ve Çiftçi Destekleri Çağrısı

CHP'li Sarıbal'dan Tarım Sigortası ve Çiftçi Destekleri Çağrısı
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Deydinler köyünde çiftçilerle buluşarak, yaşanan zirai don afetinin zararlarını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Tarım sigorta sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini ve çiftçilerin borçlarının faizsiz dondurulmasını talep etti.

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bütün tarım alanları için Zorunlu Tarım Sigorta sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir. Afet Kanunu değiştirilmeli, tarım afetleri ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Çiftçi zirai don enkazının altında kalmıştır. Bu enkazın altından üreticiyi yalnız bırakmadan hep birlikte çıkarmalıyız." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa İnegöl'e bağlı Deydinler köyünde yaşanan zirai don afetinden etkilenen çiftçilerle bir araya geldi.

Tarım alanlarında incelemelerde bulunan Sarıbal, yaşanan don olayının bölge üreticisini ağır şekilde etkilediğini belirtti. "Çiftçinin önümüzdeki bir yılı şimdiden kayıp" diyen Sarıbal, don nedeniyle ürünlerin yandığını, kalite kaybı yaşandığını ve pazarlama şansının ciddi oranda düştüğünü vurguladı. Sarıbal, bu zararın yalnızca üreticilere ait olmadığını belirterek, "Bu 86 milyonun sofrasından eksilen ekmektir" ifadelerini kullandı.

Üreticinin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Sarıbal, acil ve yapısal önlem çağrısında bulundu:

"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi başta olmak üzere tüm tarımsal borçlar faizsiz olarak dondurulmalıdır. Çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemeleri askıya alınmalı; sosyal güvence, devlet güvencesi altına alınmalıdır. 2025 yılı tarımsal destek ödemeleri gecikmeden yapılmalıdır. Yeni ve sıfır faizli kredi imkanları acilen devreye sokulmalıdır. Bütün tarım alanları için Zorunlu Tarım Sigorta sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir. Afet Kanunu değiştirilmeli, tarım afetleri ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Çiftçi zirai don enkazının altında kalmıştır. Bu enkazın altından üreticiyi yalnız bırakmadan hep birlikte çıkarmalıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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