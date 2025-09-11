CHP'li Öztunç'tan TÜİK Rakamlarına Sert Eleştiri: 'Vatandaş Fakirleşiyor'

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TÜİK'in Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarına ilişkin "Kağıt üzerinde trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip görünüyoruz ancak vatandaşın mutfağı boş, pazarda fileler dolmuyor. 2024 için milli gelir 35,8 milyar dolar artırıldı fakat Suriyeliler nüfusa dahil edilince kişi başına düşen gelir 138 dolar azaldı. Yani iktidar rakamlarla oynayarak Türkiye'yi büyütüyor gibi gösteriyor ama vatandaş fakirleşmeye devam ediyor" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TÜİK'in açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla(GSYH) rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öztunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'2025 ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir yaklaşık 17 bin dolar seviyelerine yaklaşmıştır' diyor, ne hikmetse TÜİK her revizyonda milli geliri şişiriyor ama vatandaşın cebine giren para artmıyor. Kağıt üzerinde trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip görünüyoruz ancak vatandaşın mutfağı boş, pazarda fileler dolmuyor. 2024 için milli gelir 35,8 milyar dolar artırıldı fakat Suriyeliler nüfusa dahil edilince kişi başına düşen gelir 138 dolar azaldı. Yani iktidar rakamlarla oynayarak Türkiye'yi büyütüyor gibi gösteriyor ama vatandaş fakirleşmeye devam ediyor.

"Çalışanların alın teri küçülüyor, patronların karı büyüyor"

Bu yılın ikinci çeyreğinde ücretlerin milli gelirden aldığı pay yüzde 38,4'e gerilerken, sermayenin payı yüzde 40,2'ye yükseldi. Çalışanların alın teri küçülüyor, patronların karı büyüyor. Bu tablo Türkiye'deki adaletsiz gelir dağılımının en net göstergesidir. Büyüme oranı baz etkisiyle yüzde 4,8 gibi gösteriliyor. Ama tarım sektörü yüzde 3,5 küçülmüş durumda. Çiftçi tarlasını ekemiyor, üreten köylü perişan halde. Sanayi ve inşaat büyüyor deniyor ama vatandaş işsizlikle, pahalılıkla boğuşuyor. TÜİK'in makyajlı rakamları milletin mutfağındaki yangını gizleyemez.

Ekonominin gerçek büyüklüğü vatandaşın alım gücünde, mutfağında ve cebindedir. İktidar istediği kadar rakamlarla oynasın, gerçekler değişmiyor. Türkiye rakamlarla değil, halkın refahıyla büyür. Bizim mücadelemiz de bu ülkenin emekçisinin, çiftçisinin, esnafının, işçisinin hakkını savunmaktır."