CHP'li Kış, Bakan Uraloğlu'na Su Altında Kalan Antalya–Konya Yolunu Sordu: "Böyle Bir Coğrafyada Yol Yaparken Hiç mi Fizibilite Çalışması Yapılmadı?"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Antalya– Konya Yolu'nun Eynif ve Gembos ovalarından geçen bölümünün aşırı yağışların ardından sular altında kaldığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Böyle bir coğrafyada yol yaparken hiç mi fizibilite çalışması yapılmadı? Hiç mi ÇED süreci işletilmedi? Hiç mi taşkın riski hesaplanmadı" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Gülcan Kış, Antalya–Konya Yolu'nun Eynif ve Gembos ovalarından geçen bölümünün aşırı yağışlarda su altında kalmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kış, söz konusu bölgenin tarihsel olarak göl yatağı olduğunun bilindiğini, yıllar içinde kuruyan alanın aşırı yağışlarla yeniden su tutmasının bilimsel olarak mümkün ve öngörülebilir bir durum olduğunu öne sürerek, tartışmanın "doğa intikam aldı" gibi ifadelerle geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

"Böyle bir coğrafyada yol yaparken hiç mi fizibilite çalışması yapılmadı?"

Kış, devlet yatırımlarının "varsayımlara değil, bilimsel verilere dayanması gerektiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, burası geçmişte göl olan bir alan. Evet, iklim krizinin etkisiyle yağışlar artabilir, su rejimi değişebilir. Bunların hiçbiri sürpriz değildir. Asıl soru şudur: Böyle bir coğrafyada yol yaparken hiç mi fizibilite çalışması yapılmadı? Hiç mi ÇED süreci işletilmedi? Hiç mi taşkın riski hesaplanmadı? Kamu yatırımı yapıyorsanız, 'belki yağar' demek yetmez, 'yağdığında ne olur' sorusuna cevap vermek zorundasınız. Eski göl yatakları, taşkın ovaları ve su toplama havzaları bellidir. Bunlar haritalarda vardır, akademik çalışmalarda vardır, devlet arşivlerinde vardır. Buna rağmen bir yol birkaç yıl içinde göle dönüyorsa, bu doğanın değil, ihmalin sonucudur."

"Bu yolun geldiği hal, kamu yatırımlarında bilimin ve liyakatin nasıl devre dışı bırakıldığının göstergesidir"

Kamu zararının görmezden gelinemeyeceğine değinen Kış, şöyle devam etti:

"Yağmur yağabilir, göl yeniden oluşabilir; doğa kendi dengesini kurar. Ama devletin görevi buna göre plan yapmaktır. Bu yapılmadıysa, ortada kader değil, yanlış tercih vardır. Bu yolun geldiği hal, kamu yatırımlarında bilimin ve liyakatin nasıl devre dışı bırakıldığının göstergesidir. Bugün emekli geçinemiyor, işçi borçla yaşıyor. Buna rağmen milyarlarca liralık yollar birkaç yıl içinde işlevsiz hale geliyorsa, bu bedeli halk ödüyor demektir. Bu nedenle sorumluların kim olduğu ve bu zararın hesabının nasıl verileceği açıklanmak zorundadır."

