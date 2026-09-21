CHP'li Kış, fon skandalını TBMM'ye taşıyıp Şimşek'e üç soru önergesi verdi

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "fon skandalı"nı TBMM gündemine taşıdı. Kış, kamu otoritelerinin riski 2025'in son çeyreğinde tespit etmesine rağmen kapsamlı düzenlemenin yaklaşık dokuz ay sonra yapılmasına dikkati çekerek, "Denetim mekanizması neden işlemedi, vatandaşın uğrayacağı zararı kim karşılayacak?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yatırım fonlarındaki likidite krizi ve manipülasyon iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi veren Kış, kamu otoritelerinin riski 2025'in son çeyreğinde tespit etmesine rağmen kapsamlı düzenlemenin 28 Ağustos 2026'da yapılmasına dikkati çekti.

Kış, 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde konunun ele alındığını, 3 Aralık'ta çalışma grubu kurulduğunu belirterek geçen yaklaşık dokuz aylık sürede fonların ne kadar büyüdüğünü ve sisteme kaç yeni yatırımcının girdiğini sordu.

Denetim mekanizmalarının neden işlemediğinin de açıklanmasını isteyen Kış, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun süreçteki sorumluluğunun araştırılmasını istedi.

Tasfiye süresinin üç aydan altı aya çıkarılmasına tepki gösteren Kış, "Vatandaşa 'sorun yönetilebilir' diyorsunuz ama üç gün önce üç ay dediğiniz tasfiye süresini bugün altı aya çıkarıyorsunuz. Vatandaşın yıllarca çalışarak biriktirdiği para söz konusu. İnsanlar parasını ne zaman alacağını, ne kadarını alacağını ve zarar edip etmeyeceğini bilmek istiyor. 'Merak etmeyin' demek yetmez; rakamları açıklayın" dedi.

KIŞ'TAN ŞİMŞEK'E 3 SORU...

Kış, üç ayrı soru önergesiyle Bakan Şimşek'ten açık ve sayısal yanıt beklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kriz 28 Ağustos'ta başlamadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kendi açıklamasına göre devlet 2025'in son çeyreğinde sorunu gördü. Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi 2 Aralık'ta konuyu görüştü. Buna rağmen aylar geçti, sistem büyüdü ve sonunda vatandaş parasına ulaşamaz hale geldi. Şimdi üç sorunun cevabını istiyoruz: Ne zaman öğrendiniz ve neden zamanında müdahale etmediniz? Denetim mekanizması neden işlemedi ve sorumlular kim? En önemlisi; vatandaşın parasını ve uğrayacağı zararı kim karşılayacak? Bu dosyanın üzeri 'geçici ve yönetilebilir' denilerek kapatılamaz. Yüz binlerce vatandaşın alın teri, tasarrufu ve geleceği söz konusu. Kim görevini yapmadıysa ortaya çıkarılmalı, kim sorumluysa hesabını vermeli; vatandaşın tek kuruşunun dahi kaybolmasına izin verilmemelidir."

Kaynak: ANKA