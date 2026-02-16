Haberler

CHP'li Kış: "Bugün 'Bütçe Yok' Denilen Her Alanda Ülkenin Parası Vardı Ama O Para Halk İçin Değil, Garanti Verilen Projeler ve Faiz İçin Kullanıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AK Parti iktidarı döneminde dış borç faizleri ve garanti ödemeleri için harcanan 228 milyar dolara ilişkin, "228 milyar dolar ne demek? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapım maliyeti yaklaşık 818 milyon dolar. 228 milyar dolar ile yaklaşık 280 adet bu ölçekte köprü yapılabilirdi. Bugün 'bütçe yok' denilen her alanda aslında bu ülkenin parası vardı. Ama o para halk için değil, garanti verilen projeler ve faiz için kullanıldı" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ak Parti iktidarı döneminde dış borç faizleri ve garanti ödemeleri için harcanan 228 milyar dolara ilişkin, "228 milyar dolar ne demek? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım maliyeti yaklaşık 818 milyon dolar. 228 milyar dolar ile yaklaşık 280 adet bu ölçekte köprü yapılabilirdi. Bugün 'bütçe yok' denilen her alanda aslında bu ülkenin parası vardı. Ama o para halk için değil, garanti verilen projeler ve faiz için kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Kış, AK Parti iktidarı döneminde emeklilere yeterli kaynak ayrılmadığını iddia ederek, dış borç faizleri ve garanti ödemeleri için harcanan 228 milyar dolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti iktidarı boyunca yalnızca dış borç faizleri için 228 milyar dolar ödendiğini açıklayan Kış, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu para kendiliğinden buharlaşmadı. Faize gitti, köprü ve otoyol garantilerine gitti, dövizli sözleşmelere gitti. Ama emekliye gelince 'kaynak yok' denildi. İtiraz ettiğimiz düzen tam olarak budur. 228 milyar dolar ne demek? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım maliyeti yaklaşık 818 milyon dolar. 228 milyar dolar ile yaklaşık 280 adet bu ölçekte köprü yapılabilirdi. İstanbul–İzmir Otoyolu'nun maliyeti yaklaşık 6 milyar dolar. Aynı kaynakla 38 adet bu otoyol inşa edilebilirdi. Bugün 'bütçe yok' denilen her alanda aslında bu ülkenin parası vardı. Ama o para halk için değil, garanti verilen projeler ve faiz için kullanıldı."

"Bu tablo kader değil; siyasi tercihlerin sonucudur"

Kış, 228 milyar doların kur karşılığıyla trilyonlarca liralık bir kaynağa denk geldiğini ifade ederek, "Bu kaynakla yıllar boyunca en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde tutulabilirdi. Emekliye 20 bin lirayı çok görenler, aynı bütçeden milyarlarca doları faize ve garanti ödemelerine aktarmakta tereddüt etmedi" dedi.

Emeklilerin önemli bir bölümünün kredi kartı ve tüketici kredileriyle geçinmeye çalıştığını iddia eden Kış, "Emekli maaşıyla kira ödeyemeyen, faturalarını karşılayamayan, torununa harçlık veremeyen bir kuşak yaratıldı. Bu tablo kader değil; siyasi tercihlerin sonucudur" dedi.

"Devletin varlıkları elden çıktı ama borç azalmadı"

AK Parti dönemindeki özelleştirmelere de dikkati çeken Kış, şöyle devam etti:

"Telekomu sattılar, limanları sattılar, enerji tesislerini sattılar. Devletin varlıkları elden çıktı ama borç azalmadı. Aksine faiz ödemeleri büyüdü. Çünkü bu satışlar kamuyu güçlendirmek için değil, günü kurtarmak için yapıldı. 228 milyar dolar bu ülkenin kayıp yıllarıdır. Bu para emekliye, konuta, üretime, istihdama gitseydi bugün kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir toplum olmazdı. Emekli sadaka istemiyor, hakkını istiyor. Yoksulluk bir kader değil; AKP'nin faiz ve garanti düzeninin sonucudur."

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?