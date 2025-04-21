CHP'li Kış: '23 Nisan Bayramı Her Çocuk İçin Haktır'

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "23 Nisan bir bayramsa, o bayram her çocuğun hakkıdır. Ama bu ülkede çocuklara artık neşe değil, iş yükü veriliyor. Bayramlık değil mesai giydiriliyor" ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "TBMM'nin, çocuklar fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde emeği sömürülsün diye değil; mutlu, eşit, özgür bir ülkede büyüsün diye kurulduğunu" belirtti.

Siyasi farklılıkların bir kenara bırakılmasını isteyen Kış, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar hepimizin evladı. Onlara utanç değil, umut; borç değil, gelecek bırakalım.

Ekonomi raporuna göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 25'i, yani her dört çocuktan biri bir işte çalışmak zorunda. 2020'de 593 bin olan kayıtlı çocuk işçi sayısı, 2024'te 970 bine çıktı. Kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu rakamın 3,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Aynı yaş grubundaki çocuklardan 101 bini ise işsiz olarak iş arıyor."

"Yoksulluğun adı çocuk emeği oldu"

"Bu çocuklar okul sıralarında değil, işçi tulumlarıyla büyüyor. Devletin görevi onları yoksullukla baş başa bırakmak değil, ellerinden tutmaktır" diyerek iktidara seslenen Kış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların yüzde 32'si günde bir kez bile et, tavuk ya da balık tüketemiyor. Yüzde 21'inin ders çalışacak uygun bir ortamı yok. Yüzde 16'sı yaşına uygun kitaba ulaşamıyor. Bu tablo, sadece ekonomik değil, vicdani bir çöküştür. Bir yanda çocuk emeği, diğer yanda saray israfı. Sadece Cumhurbaşkanı ve İletişim Başkanı'nın harcamaları günde 59 milyon lira. Bu para, her gün yüzlerce çocuğun hayatını değiştirebilirken, siz ne yapıyorsunuz? Yoksul çocuklara değil, kendi şatafatınıza yatırım yapıyorsunuz.

23 Nisan bir bayramsa, o bayram her çocuğun hakkıdır. Ama bu ülkede çocuklara artık neşe değil, iş yükü veriliyor. Bayramlık değil mesai giydiriliyor. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum: Bu çocuklar bizim geleceğimiz değil, bugünden yok sayılmış hayatlarımızdır. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Gelin, çocuklarımızın alın terine değil, gözyaşına değil, hayaline sahip çıkalım. Çünkü biz bu ülkeyi kurarken, geleceği çocuklara emanet etmiştik."