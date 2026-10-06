CHP'li Kılıç, Meclis kapanınca fon krizi gündemden düşmeyecek diye tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nun yoklama talebi sonrası kapanmasına, "Ne kadar kaçarsanız kaçın, fon krizini ne vatandaşın gündeminden ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminden düşüremeyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. "Cumhuriyet Halk Partisi enselerinde olmaya devam edecek" diyen Kılıç, şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinin fon krizine ilişkin önergeleri görüşülmesin diye iktidar partisi karar yeter sayısı istedi ve Meclis'i terk etti. Şu anda Meclis'te muhalefet partilerinin temsilcileri beşer dakikalık konuşmalarını gerçekleştiriyor. Şu anda da kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Cem Avşar fon krizine ilişkin konuşuyor.

Ne kadar kaçarsanız kaçın, fon krizini ne vatandaşın gündeminden ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminden düşüremeyeceksiniz. Sonuna kadar grubumuzla bunun takipçisi olacağız. Ta ki araştırma komisyonu kurulana kadar; denetleyen, denetlemeyen, görevini yerine getirmeyen herkes tek kuruşun dahi hesabını verene kadar Cumhuriyet Halk Partisi enselerinde olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA