CHP'li Kaya'dan "Yetki Belgesi Harcı" Tepkisi: "Esnaf Dükkan Kirasını Ödeyemiyor, Siz Yeni Vergi Derdindesiniz"

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın vergi ve SGK borçları altında ezildiğini belirterek, "Esnaf dükkan kirasını ödeyemiyor, siz yeni vergi derdindesiniz. Vazgeçmiyorsanız, bir kez harç ödeyen esnaftan aynı yıl içinde tekrar harç almayı bırakın" dedi. Kaya ayrıca, Antalya’nın yarım kalan yol projelerini de gündeme taşıdı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kaya, Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 7 tarım işçisinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan Dereboğazı yolu, keskin virajları ve dar yapısı nedeniyle birçok ölümlü kazaya sebebiyet vermektedir. Nitekim dün meydana gelen kazada 7 tarım işçimiz vefat etti, 7 vatandaşımız da yaralandı. İkisinin durumu ne yazık ki ağır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 23 senedir iktidar bu yolu bitireceğiz diye söz vermesine rağmen, 120 km'lik yolun sadece 57 km'sini tamamlayabildi. Bu yolun tamamlanması için daha kaç tane ocağa ateş düşmesi gerekiyor?" dedi.

"Esnaf kefaletten kredi çekmeye gidiyor, SGK borcu olana kredi kullandırmıyorsunuz"

Vatandaşların vergi ve SGK borçları nedeniyle e-haciz kıskacında olduğunu ifade eden Kaya, 10 bin lira borcu olan esnafın 100 bin liralık hesabına bloke konulduğunu söyledi. Esnafın hareket edemez hale geldiğini vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf kefaletten kredi çekmeye gidiyor, SGK borcu olana kredi kullandırmıyorsunuz. SGK'nın tahsilatı ayrı, kredi ayrı bir konudur; bu şartı kaldırın. 2018'den beri ekonomik krizle mücadele eden esnafımız, ayakta kalabilmek için en acil giderlerini ödedi ancak SGK ve vergi borcunu ödeyemedi. Bugün 100 bin lira prim borcu olanın faiz borcu 400 bin lirayı geçmiş durumda. Ana borcun kat kat üstünde faiz mi olur? Bu faizlerin silinmesini ve ana borcun en az 4-5 yıla yayılarak yapılandırılmasını talep ediyorum."

"Esnaf dükkan kirasını ödeyemiyor, siz yeni vergi derdindesiniz"

Galerici ve emlakçı esnaftan alınan "yetki belgesi harcı" uygulamasını "yeni bir vergi icadı" olarak nitelendiren Kaya, uygulamanın ciddi adaletsizlikler barındırdığını savundu. Kaya, aynı yıl içinde adres değiştiren veya farklı bir yerde işe başlayan esnaftan tekrar harç alınmasına tepki göstererek, "Esnaf dükkan kirasını ödeyemiyor, siz yeni vergi derdindesiniz. Vazgeçmiyorsanız, bir kez harç ödeyen esnaftan aynı yıl içinde tekrar harç almayı bırakın" diyerek Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarını göreve çağırdı.

Konuşmasında Antalya'daki yol yatırımlarına da değinen Aykut Kaya, Alanya ile Gündoğmuş arasındaki kara yolunun yıllardır bitirilmediğini hatırlattı. Bayır Mahallesi ile Gündoğmuş arasındaki bölümün hala eski haliyle kullanıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bayır-Güzelbağ hattında yol uçurumlu, bariyerler eksik ve ciddi kaza riski var. Bu yol tamamlandığında Gündoğmuş-Alanya arası yaklaşık yarım saat kısalacak; tarım, hayvancılık ve doğa turizmi gelişecektir. Kırsal kalkınma lafla değil, yolla olur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bu eksikliklerin acilen giderilmesini talep ediyorum."

Kaynak: ANKA
