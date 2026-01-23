Ulaş Karasu: Divriği'de 200 Madenci Bir Günde İşsiz Kaldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın Divriği ilçesinde Ermaden A.Ş.'ye bağlı yeraltı işletmesinin kapanmasıyla 200 işçinin işsiz kaldığını belirterek, "Bu tablo denetimsizliğin ve kamusal sorumluluktan kopuşun sonucudur" dedi.

Karasu, Sivas'ın Divriği ilçesinde faaliyet gösteren Ermaden A.Ş.'nin yeraltı işletmesini kapatmasının ardından alt taşeron Çiftay A.Ş.'de çalışan yaklaşık 200 işçinin bir günde işsiz kaldığını açıkladı. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2004 yılından itibaren Sivas Divriği'de madencilik faaliyeti yürüten Ermaden A.Ş.'nin, Yeraltı İşletmesinin kapanmasıyla birlikte, alt taşeron Çiftay A.Ş.'de çalışan 200 emekçi, bir günde işsiz bırakıldı. Bu tablo, tek başına bir şirket kararı değildir. Bu tablo, Türkiye'de yıllardır inşa edilen madencilik anlayışının, denetimsizliğin ve kamusal sorumluluktan kopuşun sonucudur. Soruyoruz: 200 emekçi, bu karda kışta ne yapacak?

Bu insanların aileleri, çocukları, evleri, borçları, hayatları kimin gündemindedir? Divriği'nin Bölgesel istihdamının çöküşü, yerel esnafın daralması, bir havzanın ekonomik olarak kuruması kimlerin umurundadır? Türkiye, bugün madencilikte bir 'kaynak cenneti' olarak sunulurken, gerçekte emek sömürüsünün ve doğa talanının laboratuvarına dönüştürülmüştür. Uluslararası çalışma normları, ILO sözleşmeleri, Avrupa Birliği çevre ve işçi sağlığı, iş güvenliği kriterleri ortadayken; Türkiye'de maden sahaları düşük denetim, zayıf kontrol ve göstermelik raporlarla işletilmektedir.

"Denetimsiz madencilik iş cinayetlerini artırır"

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, uygulamaları ile denetim arasındaki kopukluk nedeniyle; düzenli bir işleyiş sahada karşılığını bulamamaktadır. Çevresel ve teknik değerlendirme süreçleri, bilimsel derinliği ve yerinde gözlemi esas alan bir çerçeveden uzaklaşmış; çoğu zaman sahadaki gerçekliği tam olarak yansıtamayan metinlere dönüşmüştür. Bu süreçlerde görev alan herkes, yaşanılan tabloları yakından bilmektedir. Madencilik alanında çalışan akademisyenlerin, mühendis odalarının, meslek birliklerinin ve bağımsız uzmanların yıllardır ortak uyarısı nettir: Denetimsiz madencilik iş cinayetlerini artırır. Plansız ruhsatlandırma doğayı geri dönülmez biçimde tahrip eder. Taşeronlaşma emekçiyi güvencesizliğe iter. Kısa vadeli kar hırsı, uzun vadeli toplumsal yıkım üretir.

"Bu sorumluluğu yalnızca işverenlere yıkmak da gerçeği eksik anlatmaktır"

Bugün yaşanan da tam olarak budur. Tekstil sektöründe yaşanan çöküş, Metal sektöründe artan güvencesizlik, demiryollarında kamusal kapasitenin aşındırılması, Şimdi madencilikte yaşanan bu işçi kıyımı… Bunların tamamı AKP İktidarının ekonomi-politiğinin ürünüdür. Yanlış ekonomi politikalarıyla yatırım ortamı güvensiz hale getirilmiş, sanayi stratejisi terk edilmiş, üretim yerine rant kutsanmış, yatırımcılar, korkar hale gelmiş, sonunda bedel bütün ülkeye ödetilmiştir. Ermaden A.Ş'nin Yeraltı İşletmesinin kapanmasıyla birlikte bedeli, bugün 200 emekçi ödemektedir. Yarın başka bir ilde, başka bir maden sahasında, başka emekçiler ödeyecektir. Bu sorumluluğu yalnızca işverenlere yıkmak da gerçeği eksik anlatmaktır. Asıl sorumluluk: Kamusal kaynakları, denetimsiz biçimde özel çıkarlara açanlarda, süreçleri yatırım onayı mekanizmasına çevirenlerde, İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerini göstermelik hale getirenlerdedir.

"Bu 200 emekçi için hangi koruyucu mekanizma devreye alınmıştır?"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na soruyoruz: Bu 200 emekçi için hangi koruyucu mekanizma devreye alınmıştır? İş güvencesi, yeniden istihdam, bölgesel destek planı nerede? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na soruyoruz: Bu maden sahasında hangi denetimler yapılmıştır? Hangi raporlar esas alınmıştır? Kapatma kararının sosyal etkileri neden yok sayılmıştır? Bu ülkenin doğal kaynakları sahipsiz değildir. Bu ülkenin emekçileri rakam değildir. Bu halk, bir avuç kar hırsına kurban edilecek bir kitle değildir. Ne istiyorsunuz bu ülkeden? Ne istiyorsunuz işçiden, emekçiden? Ne istiyorsunuz yerel ekonomiden? Ne istiyorsunuz bu halktan?

Biz susmayacağız! Biz bu düzenin üstünü örten sessizliğe, teslim olmayacağız! Nerede bir hak kaybı varsa, nerede bir emek gaspı varsa, nerede bir kamusal sorumluluk ihlali varsa bunun takipçisi olacağız! Ermaden'de yaşanan işçi kıyımının hesabı sorulacaktır. Bu yanlış madencilik anlayışı teşhir edilecektir. Emekçinin, doğanın ve kamunun hakkı için mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Bu ülkenin geleceği; AKP'nin yarattığı denetimsiz kar düzeninde değil, emeği koruyan, doğayı gözeten, kamusal aklı esas alan bir anlayışta kurulacaktır."