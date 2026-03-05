CHP'li Karaoba: "Uşak'ın Sağlığı Liyakatsiz Yöneticilere Teslim Edilmiş, Toplam Zarar 12 Milyon Liraya Dayanıyor"

(UŞAK) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan incelemelerde miadı geçmiş stent ve yüzlerce tıbbi malzemenin yanı sıra stoklarda kayıp ürünler tespit edildiğini söyledi. Karaoba, toplam kamu zararının 12 milyon TL'ye dayandığını ifade ederek, "Bu mesele yalnızca rakamların meselesi değil. Bu, Uşaklıların sağlığının nasıl bir yönetim anlayışına terk edildiğinin açık göstergesidir" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin hem kamu zararına hem de sağlık sistemindeki liyakatsizliğe tepki gösterdi. Karaoba, yalnızca 2024 yılı içinde yapılan incelemelerde süresi geçmiş stent ve tıbbi sarf malzemelerinin değerinin yaklaşık 5 milyon TL'yi bulduğunu, stok kayıtlarında görünen ancak depolarda bulunamayan malzemelerin ise 6–7 milyon TL civarında olduğunu iddia etti.

Karaoba, bu tabloyu "Uşak'ta sağlık yönetiminin iflası" olarak nitelendirdi. Hastanede yapılan sayım ve incelemelerde ortaya çıkan tabloya dikkati çeken Karaoba, depo yönetimi ve stok kontrolünün yıllardır düzgün şekilde yapılmadığını ileri sürdü. Karaoba İncelemelerde tıbbi sarf malzemelerinin uygun koşullarda depolanmadığı, bazı malzemelerin sistem kayıtlarında bulunmadığı, bazı ürünlerin ise sistemde görünüp depoda bulunamadığının tespit edildiğini söyledi.

Karaoba, bu durumun yalnızca mali bir zarar olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mesele yalnızca rakamların meselesi değil. Bu, Uşaklıların sağlığının nasıl bir yönetim anlayışına terk edildiğinin açık göstergesidir. Uşak'ta görevini hakkıyla yapan, harama el uzatmayan tüm sağlıkçılara, doktorlara, yöneticilere teşekkür ederim. Yalnız değilsiniz, sahipsiz değilsiniz. 1 TL bile olsa kamu malını koruyan tüm cesur emekçilere selam olsun."

"Bu stentlerin değerini en iyi, hastaneye anne babasını getiren evlatlar bilir"

Karaoba, hastanede yapılan sayımlarda yalnızca stent değil, çok sayıda kritik tıbbi ürünün de son kullanma tarihinin geçtiğinin tespit edildiğini, bunlar arasında ilaçlı stentler, metal stentler, koroner balonlar, diagnostik ve guiding kateterler, anjiyo kılavuz telleri gibi yüzlerce farklı ürün bulunduğunu ifade etti. Tüm bu ürünlerin toplam bin 382 adet olduğunu belirten Karaoba ortalama maliyetin 4,5 ila 6,5 milyon lira arasında olduğunu vurguladı.

Karaoba, bu ürünlerin kalp hastalıklarının tedavisinde hayati öneme sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu stentlerin değerini en iyi, hastaneye anne babasını getiren evlatlar bilir" dedi.

"Şehre yapılabilecek en büyük ihanet"

Karaoba, süresi geçmiş ürünlerin yanı sıra stok sisteminde görünen fakat fiilen depolarda bulunamayan malzemeler bulunduğunu da ileri sürerek, "Sadece 2024 yılında tespit edilen miadı geçmiş ürünler yaklaşık 5 milyon lira. Stokta kayıp görünen malzemeler ise 6–7 milyon lira civarında. Yani toplam zarar 12 milyon liraya dayanıyor" diye konuştu. Karaoba, bu verilerin yalnızca son yılları kapsadığına işaret ederek daha eski dönemlerin incelenmesi durumunda zararın çok daha büyük olabileceğini savundu.

Karaoba, Türkiye'de birçok hastanede kullanılan basit barkod ve stok takip sisteminin Uşak'ta hala kurulmadığını aktararak, "Basit bir barkod sistemi kuramayan satın alma müdürlerini bu koltuklara atayan ve koruyanlar bu şehre yapılabilecek en büyük ihaneti ediyor" ifadelerini kullandı.

Ali Karaoba, Uşak'taki bu durumun üzerinin örtülmeye çalışıldığını, bazı siyasilerin kamu zararını küçümsemeye çalıştığını savundu. "5 milyon liralık zararı küçültmek için '800 bin lira' diyerek Uşaklıları kandırmaya çalışıyorlar" diyen Karaoba bu noktadan sonra yerel siyasi polemiklerle vakit kaybetmeyeceğini belirtti. Karaoba, "Artık Uşak'ta bu usulsüzlüklere göz yuman AKP vekillerini muhatap almıyorum. Muhatabım Sağlık Bakanıdır" ifadesini kullandı.

Karaoba, Sağlık Bakanı'na, "Bu kamu zararına neden müdahale edilmedi? Bu konuları ortaya çıkaran Uşak İl Sağlık Müdürü neden apar topar görevden alındı? Miadı geçmiş ürünlerin sorumluları kim? Stokta kayıp görünen malzemeler nerede? Liyakat dışı atamalar neden korunuyor" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA