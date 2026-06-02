CHP'li Karabat: "Stratejik Fabrika Kuracak Para, Butlan Kararıyla Çöpe Atıldı"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, butlan kararı sonrası Merkez Bankası'nın 3 günde 9,2 milyar dolar rezerv satmak zorunda kaldığını, bu kaynakla petrokimya tesisleri ve paslanmaz çelik fabrikası kurulabileceğini belirterek, "Stratejik fabrikalar kuracak para butlan kararı ile çöpe atıldı" ifadesini kullandı.

Karabat, butlan kararının ekonomiye etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik fabrikalar kuracak para butlan kararı ile çöpe atıldı! Butlan kararı sonrası Merkez Bankası 3 günde 9,2 milyar dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Türkiye'nin ithal girdiye bağımlılığını azaltacak petrokimya tesisleri, paslanmaz çelik fabrikaları kurulması gerekiyor. Bir petrokimya tesisinin yatırım maliyeti 2 milyar dolardan başlıyor. Paslanmaz çelik yatırım tutarı ise 5 milyar doların üzerine çıkıyor."

En az 2 tane petrokimya tesisi, 1 tane paslanmaz çelik fabrikası kuracak para, otoriter rejim inşası için heba edildi. Bu kafa yüzünden her yıl on milyarlarca dolar kaynağımız yurtdışına gidiyor. Sanayide üretim maliyetleri yüksek olduğu için enflasyon dizginlenemiyor, halkımız günden güne fakirleşiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yürütülen otoriter rejim inşasının faturası her gün daha da ağırlaşacak. AKP, bu faturayı hafifletmek için ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeye taviz veriyor. ve belki de bir gün, kendi ikbali için İsrail'in İbrahim Anlaşması'nı da imzalayacak. Çünkü meşruiyetini ABD'den alan AKP, buna karşı koymayacak bir muhalefet istiyor. Bizim mücadelemiz, ülkemizin bekası içindir ve asla geri adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA