Haberler

CHP'li İlgezdi: "Survivor Yarışmacısı Haline Gelen Asgari Ücretli Açlıkla Savaşıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, asgari ücret zammının sosyal bir çöküş olduğunu belirterek, gıda fiyatlarındaki artışın mutfakta ciddi bir yangına neden olduğunu vurguladı. Geçen yıl yapılan asgari ücret talebinin altında kalındığını söyleyen İlgezdi, emekçilerin yaşam mücadelesine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, asgari ücret zammının sosyal bir çöküşün belgesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Açlık sınırının bu kadar yükseldiği, yoksulluk sınırının 91 bin lirayı aştığı bir ülkede milyonlarca insan yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor, emekçi adeta survivor yarışmasında, hatta o yarışmada zaman zaman ödül olarak yemek kazanırlarken, çalışanlar bu asgari ücretle ayın sonunu getiremiyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2026 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Gıda fiyatlarındaki artışın mutfakta ciddi bir yangına dönüştüğünü belirten İlgezdi, "Mutfakta yangın var, tencereler boş, çocuklar taze meyveye hasret ama iktidar oralı değil. TÜRK-İŞ verilerine göre; gıda harcamaları yalnızca bir ayda yüzde 3,17, son bir yılda ise yüzde 41'in üzerinde arttı. Bu artışlar istatistik değil; kasada geri bırakılan ürün, boş kalan tencere, ertelenen hayatlara sebep olan rakamlar, acı gerçekler bunlar! Üç maymun bile görüyor, duyuyor, biliyor ama iktidar ve çevresi hayal aleminde zevk-i sefaya devam ediyor" dedi.

CHP'nin geçen yıl açıkladığı asgari ücret talebini de hatırlatan Akkuş İlgezdi, "Partimizin geçen seneki asgari ücret talebi 30 bin TL'ydi. Aradan bir yıl geçti, hayat pahalılığı katlandı ama yapılan zamla bile geçen seneki talebimizin altında kalındı. Bu, emeğin nasıl yok sayıldığının açık göstergesidir. Açlık sınırının bu kadar yükseldiği, yoksulluk sınırının 91 bin lirayı aştığı bir ülkede milyonlarca insan yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor, emekçi adeta survivor yarışmasında, hatta o yarışmada zaman zaman ödül olarak yemek kazanırlarken, çalışanlar bu asgari ücretle ayın sonunu getiremiyor. Çalışanın yoksullaştığı, emeğin değersizleştirildiği bu dönemde yaşamak, yaşamak değildir. Biz sadaka değil, emeğin karşılığını; lütuf değil, insanca yaşam hakkını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular