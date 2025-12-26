CHP'li İlgezdi: "Survivor Yarışmacısı Haline Gelen Asgari Ücretli Açlıkla Savaşıyor"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, asgari ücret zammının sosyal bir çöküşün belgesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Açlık sınırının bu kadar yükseldiği, yoksulluk sınırının 91 bin lirayı aştığı bir ülkede milyonlarca insan yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor, emekçi adeta survivor yarışmasında, hatta o yarışmada zaman zaman ödül olarak yemek kazanırlarken, çalışanlar bu asgari ücretle ayın sonunu getiremiyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2026 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Gıda fiyatlarındaki artışın mutfakta ciddi bir yangına dönüştüğünü belirten İlgezdi, "Mutfakta yangın var, tencereler boş, çocuklar taze meyveye hasret ama iktidar oralı değil. TÜRK-İŞ verilerine göre; gıda harcamaları yalnızca bir ayda yüzde 3,17, son bir yılda ise yüzde 41'in üzerinde arttı. Bu artışlar istatistik değil; kasada geri bırakılan ürün, boş kalan tencere, ertelenen hayatlara sebep olan rakamlar, acı gerçekler bunlar! Üç maymun bile görüyor, duyuyor, biliyor ama iktidar ve çevresi hayal aleminde zevk-i sefaya devam ediyor" dedi.

CHP'nin geçen yıl açıkladığı asgari ücret talebini de hatırlatan Akkuş İlgezdi, "Partimizin geçen seneki asgari ücret talebi 30 bin TL'ydi. Aradan bir yıl geçti, hayat pahalılığı katlandı ama yapılan zamla bile geçen seneki talebimizin altında kalındı. Bu, emeğin nasıl yok sayıldığının açık göstergesidir. Açlık sınırının bu kadar yükseldiği, yoksulluk sınırının 91 bin lirayı aştığı bir ülkede milyonlarca insan yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor, emekçi adeta survivor yarışmasında, hatta o yarışmada zaman zaman ödül olarak yemek kazanırlarken, çalışanlar bu asgari ücretle ayın sonunu getiremiyor. Çalışanın yoksullaştığı, emeğin değersizleştirildiği bu dönemde yaşamak, yaşamak değildir. Biz sadaka değil, emeğin karşılığını; lütuf değil, insanca yaşam hakkını istiyoruz" ifadelerini kullandı.